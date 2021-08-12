Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Месси провел первую тренировку в «ПСЖ»

14:58
Лионель Месси. Фото Instagram
Лионель Месси. Фото Instagram
Теги:

Нападающий Лионель Месси провел свою первую тренировку в «ПСЖ».

В видео, опубликованных в сторис Instagram-аккаунта парижского клуба, 34-летний аргентинец выполнил пробежку и поиграл с новыми одноклубниками.

10 августа «ПСЖ» объявил о заключении контракта с Месси на два года с опцией продления еще на один сезон.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия заплатит олимпийцам 5,5 миллиона долларов. Зачем им еще 36 орденов?
"Жуткая картина": соседи двух беглецов из ИВС в Истре об их задержании
Женское тело без головы и сердца нашли в московской квартире
Выживший при крушении Ми-8 телеведущий Корженевский рассказал о катастрофе
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лионель Месси и «ПСЖ»: Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы