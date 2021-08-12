Месси провел первую тренировку в «ПСЖ»

Нападающий Лионель Месси провел свою первую тренировку в «ПСЖ».

В видео, опубликованных в сторис Instagram-аккаунта парижского клуба, 34-летний аргентинец выполнил пробежку и поиграл с новыми одноклубниками.

?? Lionel Messi took part in his first training session with PSG today



? @PSG_inside pic.twitter.com/9Jacln3pGO — Football Daily (@footballdaily) August 12, 2021

10 августа «ПСЖ» объявил о заключении контракта с Месси на два года с опцией продления еще на один сезон.