Месси провел первую тренировку в «ПСЖ»
14:58
Нападающий Лионель Месси провел свою первую тренировку в «ПСЖ».
В видео, опубликованных в сторис Instagram-аккаунта парижского клуба, 34-летний аргентинец выполнил пробежку и поиграл с новыми одноклубниками.
?? Lionel Messi took part in his first training session with PSG today— Football Daily (@footballdaily) August 12, 2021
? @PSG_inside pic.twitter.com/9Jacln3pGO
10 августа «ПСЖ» объявил о заключении контракта с Месси на два года с опцией продления еще на один сезон.
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