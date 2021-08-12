Повреждение Головина не помешает ему сыграть с «Лорьяном»

Повреждение, полученное полузащитником Александром Головиным во время ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с пражской «Спартой» (3:1), не помешает ему сыграть в чемпионате Франции с «Лорьяном».

25-летнего хавбека ударили по ноге на 56-й минуте во время атаки монегасков, в которой он забил победный гол. Вскоре после этого Головин был заменен на Софьяна Диопа.

Гостевой матч «Монако» с «Лорьяном» состоится в пятницу, 13 августа. Начало — 22.00 по московскому времени.