Повреждение Головина не помешает ему сыграть с «Лорьяном»
16:24
Повреждение, полученное полузащитником Александром Головиным во время ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с пражской «Спартой» (3:1), не помешает ему сыграть в чемпионате Франции с «Лорьяном».
25-летнего хавбека ударили по ноге на 56-й минуте во время атаки монегасков, в которой он забил победный гол. Вскоре после этого Головин был заменен на Софьяна Диопа.
Гостевой матч «Монако» с «Лорьяном» состоится в пятницу, 13 августа. Начало — 22.00 по московскому времени.
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