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Повреждение Головина не помешает ему сыграть с «Лорьяном»

16:24
Александр Головин. Фото Reuters
Александр Головин. Фото Reuters
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Повреждение, полученное полузащитником Александром Головиным во время ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с пражской «Спартой» (3:1), не помешает ему сыграть в чемпионате Франции с «Лорьяном».

25-летнего хавбека ударили по ноге на 56-й минуте во время атаки монегасков, в которой он забил победный гол. Вскоре после этого Головин был заменен на Софьяна Диопа.

Гостевой матч «Монако» с «Лорьяном» состоится в пятницу, 13 августа. Начало — 22.00 по московскому времени.

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Александр Бобров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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