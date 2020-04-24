«Бордо» собрал более 26 тысяч евро для покупки аппаратов ИВЛ

«Бордо» организовал сбор средств на борьбу с коронавирусом. Французский клуб собрал более 26 тысяч евро, которые будут потрачены на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких для университетского госпиталя Бордо.

Gr?ce ? votre soutien, la cagnotte solidaire a r?colt? plus de 26 000 € qui permettront au @CHUBordeaux d'acheter un nouveau respirateur artificiel.



Merci ? toutes et ? tous, prenez soin de vous. ? pic.twitter.com/PgHTHAKx4r — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) April 23, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 23 на 24 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 710 089 человек. Умерших — 190 101, выздоровевших — 743 510.

По данным Роспотребнадзора на день 23 апреля в России зарегистрировано 62 773 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 555 летальных исходов, выздоровели 4 891 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется