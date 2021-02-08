Полузащитник «Монако» Александр Головин оценил победный матч с «Нимом» (4:3) , в котором он сделал первый хет-трик в профессиональной карьере и добавил к нему голевую передачу.

8 февраля хавбек вошел в символическую сборную 24-го тура чемпионата Франции по версии L'Equipe, получив от этого издания девятку.

— Думаю, много говорить сейчас не нужно. Конечно, очень рад такому матчу. Хочется поблагодарить всех, кто поддерживал и поддерживает меня. Это важно. Понимаю, что получился яркий и запоминающийся матч, но не надо переоценивать его значение, — сказал «СЭ» Головин. — Это только одна игра. Нам нужно много работать, прогрессировать и устранять те ошибки, которые были. В общем, есть к чему стремиться.

В текущем сезоне Головин провел 9 матчей за монегасков, забил четыре гола и сделал четыре результативных передачи.

(Александр Бобров)