Первый тренер Головина высказался о хет-трике футболиста «Монако»

Александр Плясунов, первый тренер полузащитника «Монако» Александра Головина, в беседе с «СЭ» прокомментировал хет-трик россиянина в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Нима» (4:3).

«Я всегда знал, что он способен на большее, и потенциал еще до конца не раскрылся, — сообщил Плясунов «СЭ». — Я безумно рад тому, что случилось. Я думаю, что так дальше и будет. Головина выбила травма из колеи, но теперь он набирает форму. Я надеюсь, что он будет продолжать показывать свой лучший футбол».

Плясунов также поделился мыслями о признании Александра Головина лучшим игроком тура:

«Один Господь знает, что дальше наш ждет. Хочется верить, что Головина не будут преследовать травмы и неудачи. Играет он стабильно. Уверен, что это не последний хет-трик» — добавил Плясунов.

8 февраля российский полузащитник «Монако» Головин попал в сборную лучших футболистов 24-го тура лиги 1 по версии WhoScored. 24-летний футболист помог команде победить «Ним», забив три гола и сделав одну результативную передачу.

(Артем Бухаев)