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Головин — князь Монако. Рондон возвращается в РПЛ, а где Промес?! «Спартак» теряет Соболева. Live — в 18.00

15:00
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Журналисты «СЭ» Константин Алексеев, Артем Калинин, Игорь Рабинер и Севастиан Терлецкий обсуждают футбольные события за неделю.

Темы эфира:

— Хет-трик (!!!) Александра Головина!

— Где Промес?!

— Травма Соболева — это катастрофа?

— Заявления Тедеско;

— Рондон усилит ЦСКА?

— Переизбрание Александра Дюкова президентом РФС;

— Трагикомедия «Тамбова»;

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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