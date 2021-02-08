Головин — князь Монако. Рондон возвращается в РПЛ, а где Промес?! «Спартак» теряет Соболева. Live — в 18.00
15:00
Журналисты «СЭ» Константин Алексеев, Артем Калинин, Игорь Рабинер и Севастиан Терлецкий обсуждают футбольные события за неделю.
Темы эфира:
— Хет-трик (!!!) Александра Головина!
— Где Промес?!
— Травма Соболева — это катастрофа?
— Заявления Тедеско;
— Рондон усилит ЦСКА?
— Переизбрание Александра Дюкова президентом РФС;
— Трагикомедия «Тамбова»;
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