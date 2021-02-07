Царская игра Головина. Хет-трик, голевая передача и седьмая подряд победа «Монако»

Российский полузащитник вернулся в стартовый состав монегасков и стал героем победного матча с «Нимом».

Чемпионат Франции. Лига 1. 24-й тур

«Ним» — «Монако» — 3:4 (2:2)

Голы: Головин, 3 (0:1). Головин, 12 (0:2). До, 23 (1:2). Ферхат, 32 (2:2). Головин, 62 (2:3). Фолланд, 77 (2:4). Элиассон, 81 (3:4).

«Ним»: Рейне, Алакуш, Бриансон, Мигель, Мелинг, Ферхат, До, Кубас (Фомба, 72), Бенраху (Дульевич, 86), Рипар (Элиассон, 72), Коне (Ру, 66).

«Монако»: Леком, Сидибе, Марипан, Бадиашиле, Балло-Туре (Кайю Энрике, 64), Головин (Агилар, 87), Тшуамени, Фофана (Фабрегас, 56), Диоп (Диатта, 46), Фолланд, Бен Йеддер (Йоветич, 56).

Предупреждения: Балло-Туре, 4. Мелинг, 37. Бадиашиле, 58.

Судья: Тюрпен.

7 февраля. Ним. Стадион «Стад де Костьер».

Дождались. Головин появился в стартовом составе впервые с 30 августа прошлого года, когда в матче с «Метцем» случилась та самая злополучная травма, которая оставила Александра вне футбола на четыре долгих месяца. Январь ушел на набор формы и строго дозированные игровые отрезки. Самый продолжительный — тайм против «Марселя» с двумя результативными навесами со стандартов.

А еще Нико Ковач искал Головину позицию. В каких-то матчах он за 20 минут успевал сыграть на обоих флангах полузащиты. В прошлом туре и вовсе получил гибридную роль «десятки» и второго нападающего. Но в этот раз, против аутсайдера «Нима», который накануне уволил главного тренера, штаб «Монако» пошел на напрашивавшийся ход. Диоп, который блестяще использовал свой шанс в отсутствие Головина, сохранил позицию на левом фланге.

Александр же оказался справа. Там, где в последнее время давали шансы купленному за 20 миллионов евро Диатта. Тот старался, много бегал, но мало обострял игру, да и при отработке в обороне порой ошибался. Это не значит, что новичок плох, ему банально требуется время, чтобы найти общий язык с партнерами и привыкнуть к новым требованиям. Обычная для футбола ситуация, но теперь Диатта еще и потребуется доказать, что он заслуживает место на поле больше Головина.

Головин вышел в основе впервые с августа и сразу же начал с дубля ???



Только посмотри на эту красоту ??



А на игру «Монако» и «Нима» врывайся на Матч! Футбол 2:https://t.co/X4tyShQrmF pic.twitter.com/eEwO0PPzum — Матч ТВ (@MatchTV) February 7, 2021

Это, кстати, касается и восстанавливающегося после операции Желсона Мартинша. Португалец в этом сезоне забил столько же, сколько Головин к 12-й минуте в Ниме. И, главное, с какой уверенностью и классом все было исполнено! Первый удар — в падении с лета в противоход вратарю. Второй — пушечным ударом в ближний угол. Что интересно, в обоих случаях голевые передачи отдавал также давно не появлявшийся в старте Балло-Туре, который в этом сезоне проиграл конкуренцию Кайю Энрике.

Проблемы же у «Монако» обнаружились в обороне, а точнее — при перестроениях, так как Ковач попробовал гибкую схему, которая ситуативно трансформировалась из привычных 4-4-2 в 3-4-3. В итоге одна из худших атакующих линий чемпионата отыграла два мяча, «Ним» едва не забил в третий раз. Головин ошибок в эпизодах с пропущенными мячами не допускал, но, пожалуй, мог просчитать действия преуспевшего на отскоке от штанги Ферхата.

Зато с созиданием у Александра все было отлично, и к перерыву у него могло быть еще и два голевых паса. В первом случае Бен Йеддер забил из офсайда, после чего Головин вложил мяч в ногу Диопу, но тот ухитрился попасть в голкипера с линии площади ворот и на второй тайм уже не вышел. Его место слева в тройке атакующих футболистов занял российский полузащитник, который первые 45 минут фактически контролировал всю правую бровку.

САНЯ! САНЯ! Третий гол нашего парня в ворота «Нима». Теперь со штрафного ???



Ну что за матч! Что за Головин! ???https://t.co/AcVBFO2COb pic.twitter.com/I5i0ADJZJI — Матч ТВ (@MatchTV) February 7, 2021

Да, Диоп болезненно воспринимает собственные замены, но Ковач делал то, что лучше для команды, и не ошибся. Вдохновленный Головин наиграл на хет-трик, со штрафного закрутив мяч под дальнюю штангу. Можно сколько угодно спорить о том, был ли это акцентированный удар или вратаря поставила в тупик траектория нырнувшего в угол мяча, — это не имеет никакого значения. У российского футболиста — да еще и не нападающего — хет-трик в чемпионатах «большой пятерки»!

Три мяча, результативный пас убившему интригу Фолланду и три голевых момента для партнеров — еще один после углового не использовал Бадиашиль — это топ-уровень. Движение, физическая готовность, колоссальная уверенность в собственных силах, умение быть продуктивным на разных позициях — такого Головина ждали Ковач, Станислав Черчесов и все мы. Теперь Александр вернулся по-настоящему. Царь на троне, а выигравший седьмой раз подряд «Монако» рвется в первую тройку и не дает покоя звездам «ПСЖ».