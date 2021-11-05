«Спартак» — сильная команда». Что думают британцы об игре красно-белых в Лестере
«Спартак» с большим трудом увез ничью из Лестера. Этот результат британские СМИ считают неудачей, ведь «лисы» в целом играли лучше и заслужили три очка. «Лестеру» не повезло как минимум трижды: Джейми Варди не смог реализовать пенальти, еще по разу мяч попал в крестовину и штангу.
The Sun отмечает боязливую тактику, которую выбрал на матч Руй Витория. «Спартак» не был настроен на повторение того триллера, что был в Москве две недели назад", — написал журналист Грэм Прайс. Британский коллега также отметил не лучшее положение «Спартака» в чемпионате России. «Всего через четыре дня после матча с «Лестером» красно-белые пропустили семь мячей от «Зенита»! Унизительное поражение, которое привело в бешенство фанатов», — добавил Прайс.
Конечно, «Лестер» считался фаворитом. На прошлой неделе «лисы» дома уступили «Арсеналу» (0:2) в чемпионате Англии и были полны решимости реабилитироваться перед своими болельщиками.
Хозяева, как и ожидалось, играли с преимуществом, однако счет открыли красно-белые. «Команда Брендана Роджерса доминировала, но допустила грубую ошибку в обороне, когда забивал Виктор Мозес, — написал обозреватель The Guardian Пол Дойл. — Это не первая подобная ошибка у «Лестера» в текущем сезоне».
По данным InStat, показатель ожидаемых голов (xG) у красно-белых составил всего 0,31. «Лестер» же наиграл почти на два забитых мяча — 1,8.
Цифры лишь подтверждают увиденное. Главный тренер «Лестера» после матча заявил, что его команда полностью переиграла «Спартак» и была обязана побеждать. «Мы играли лучше: хорошо двигали мяч и находили свободные зоны, доводили дело до ударов. Чего нам не хватило? Инстинкта убийцы», — сказал Роджерс. При этом он все-таки отдал должное красно-белым. «Мы играли против действительно сильной команды», — добавил тренер «Лестера».
Каспер Шмейхель также остался недоволен результатом. «Мы должны были выигрывать этот матч. «Спартак» создал не так много моментов, но смог забить. Мы много пропускаем, и это наша главная проблема на данный момент», — заявил голкипер «Лестера».
Ключевой эпизод встречи — пенальти, который не смог реализовать Джейми Варди. Sky Sports отмечает сейв Александра Селихова, а WhoScored признал голкипера красно-белых лучшим игроком встречи (7,6). Высокие оценки также получили два игрока, организовавшие гол «Спартака», — Виктор Мозес (7,4) и Михаил Игнатов (7,0). Лучшим в составе «Лестера» стал ганский защитник Дэниэл Амарти, сравнявший счет (7,5).
Отбитый Селиховым пенальти удостоился внимания пресс-службы Лиги Европы: «Большое спасение. Александр Селихов отражает пенальти от Джейми Варди!» Нереализованный пенальти в игре со «Спартаком» стал для Варди шестым в карьере. Последний раз он не забивал с одиннадцатиметровой отметки год назад в матче АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:0).
Пользователи Twitter недоумевают по поводу ничьей. «Лестер» не смог обыграть «Спартак» дома. В каком направлении движется клуб?" - написал Everton4Life.
Но нашлись и те, кто похвалил красно-белых. В частности, Игнатова и его голевую передачу на Мозеса. «Прекрасный ассист», — написал AlbertoFarinone. Интересно, что Игнатов в текущем сезоне пока не отличился результативными действиями в матчах РПЛ. До этого он забивал лишь «Наполи» в Лиге Европы (3:2). Неожиданный джокер «Спартака» в еврокубках.
Радует, что «Спартак» не остался на выезде без поддержки — около 150 болельщиков красно-белых присутствовало на вчерашнем матче. На трибуне они вывесили баннер со словами Win or die («Побеждай или умри»). Выиграть не получилось, но и ничья — неплохой результат для «Спартака».
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