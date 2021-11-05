Футбол
Лига Европы
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Фото
Все материалы
Статьи   //    Футбол   //    Лига Европы

«Спартак» — сильная команда». Что думают британцы об игре красно-белых в Лестере

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
Сегодня, 13:30
4 ноября. Лестер. «Лестер» — «Спартак» — 1:1. Виктор Мозес атакует ворота английского клуба. Фото ФК «Спартак»
4 ноября. Лестер. «Лестер» — «Спартак» — 1:1. Виктор Мозес атакует ворота английского клуба. Фото ФК «Спартак»
Теги:
Александр Селихов признан лучшим игроком матча, а болельщики в восторге от игры Михаила Игнатова.
Лестер — Спартак

«Спартак» с большим трудом увез ничью из Лестера. Этот результат британские СМИ считают неудачей, ведь «лисы» в целом играли лучше и заслужили три очка. «Лестеру» не повезло как минимум трижды: Джейми Варди не смог реализовать пенальти, еще по разу мяч попал в крестовину и штангу.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)

 

The Sun отмечает боязливую тактику, которую выбрал на матч Руй Витория. «Спартак» не был настроен на повторение того триллера, что был в Москве две недели назад", — написал журналист Грэм Прайс. Британский коллега также отметил не лучшее положение «Спартака» в чемпионате России. «Всего через четыре дня после матча с «Лестером» красно-белые пропустили семь мячей от «Зенита»! Унизительное поражение, которое привело в бешенство фанатов», — добавил Прайс.

Конечно, «Лестер» считался фаворитом. На прошлой неделе «лисы» дома уступили «Арсеналу» (0:2) в чемпионате Англии и были полны решимости реабилитироваться перед своими болельщиками.

 
Александр Селихов. Селихов и Игнатов — лучшие в команде работяг. Но надолго ли «Спартак» отправил разгильдяйство на помойку?

Хозяева, как и ожидалось, играли с преимуществом, однако счет открыли красно-белые. «Команда Брендана Роджерса доминировала, но допустила грубую ошибку в обороне, когда забивал Виктор Мозес, — написал обозреватель The Guardian Пол Дойл. — Это не первая подобная ошибка у «Лестера» в текущем сезоне».

По данным InStat, показатель ожидаемых голов (xG) у красно-белых составил всего 0,31. «Лестер» же наиграл почти на два забитых мяча — 1,8.

Цифры лишь подтверждают увиденное. Главный тренер «Лестера» после матча заявил, что его команда полностью переиграла «Спартак» и была обязана побеждать. «Мы играли лучше: хорошо двигали мяч и находили свободные зоны, доводили дело до ударов. Чего нам не хватило? Инстинкта убийцы», — сказал Роджерс. При этом он все-таки отдал должное красно-белым. «Мы играли против действительно сильной команды», — добавил тренер «Лестера».

Каспер Шмейхель также остался недоволен результатом. «Мы должны были выигрывать этот матч. «Спартак» создал не так много моментов, но смог забить. Мы много пропускаем, и это наша главная проблема на данный момент», — заявил голкипер «Лестера».

Ключевой эпизод встречи — пенальти, который не смог реализовать Джейми Варди. Sky Sports отмечает сейв Александра Селихова, а WhoScored признал голкипера красно-белых лучшим игроком встречи (7,6). Высокие оценки также получили два игрока, организовавшие гол «Спартака», — Виктор Мозес (7,4) и Михаил Игнатов (7,0). Лучшим в составе «Лестера» стал ганский защитник Дэниэл Амарти, сравнявший счет (7,5).

Отбитый Селиховым пенальти удостоился внимания пресс-службы Лиги Европы: «Большое спасение. Александр Селихов отражает пенальти от Джейми Варди!» Нереализованный пенальти в игре со «Спартаком» стал для Варди шестым в карьере. Последний раз он не забивал с одиннадцатиметровой отметки год назад в матче АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:0).

 

 

Пользователи Twitter недоумевают по поводу ничьей. «Лестер» не смог обыграть «Спартак» дома. В каком направлении движется клуб?" - написал Everton4Life.

 

 

Но нашлись и те, кто похвалил красно-белых. В частности, Игнатова и его голевую передачу на Мозеса. «Прекрасный ассист», — написал AlbertoFarinone. Интересно, что Игнатов в текущем сезоне пока не отличился результативными действиями в матчах РПЛ. До этого он забивал лишь «Наполи» в Лиге Европы (3:2). Неожиданный джокер «Спартака» в еврокубках.

 

 

Радует, что «Спартак» не остался на выезде без поддержки — около 150 болельщиков красно-белых присутствовало на вчерашнем матче. На трибуне они вывесили баннер со словами Win or die («Побеждай или умри»). Выиграть не получилось, но и ничья — неплохой результат для «Спартака».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Краснодар

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Николай Егорычев все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Последний приезд «Спартака» в Англию — боль: получили крупнейшее поражение в истории, Ловрен даже не запомнил счет
Суд отменил решение о выплате Россией более $50 млрд по делу ЮКОСа
2
4
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»