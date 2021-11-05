Трехкратный чемпион в составе красно-белых Валерий Шмаров подвел итоги встречи «Лестер» — «Спартак» (1:1).

— Кроме результата, мало положительного. «Автобус» хороший выставили — только так в нынешнем состоянии «Спартак» мог добиться положительного результата. Счастьем было вынести подальше мяч от ворот, никакой созидательной игры практически не было.

— А как же голевая атака?

— Да, но и она — за счет ювелирной передачи Игнатова. Он выдал мяч прямо на голову, хотя в штрафной было шесть игроков «Лестера» и лишь двое игроков красно-белых. Игнатов точно в голову попал — молодец.

— После такой игры Игнатов заслуживает чаще играть в основе?

— Он мне сегодня очень понравился. Добавил хотя бы чуть-чуть креатива в середине, за счет его действий хоть что-то получалось в атаке.

— Селихов взял пенальти, и с его выноса началась голевая атака. Лучший игрок матча?

— Самая лучшая оценка. Однозначно лучший игрок встречи! Очень уверенно сыграл сегодня.

— Насколько он надежнее Максименко?

— Не надо сравнивать. Сейчас Селихов на коне и заслужил место в основном составе.

— Как вам Кофрие? Насколько он влился и усилил оборону?

— Мне вообще не очень нравятся защитники «Спартака». Проблемы очень большие в обороне, никто никого не держит, все держат зоны, а не игроков соперника. А в штрафной, на подступах к ней нельзя давать сопернику свободно дышать, давать бить по воротам.

— Как вам Мозес? Забил гол, но при этом привез пенальти.

— Смотрелся неплохо. Как и все, старался, хотя сыграл не без ошибок. В целом все игроки «Спартака» бились, никто особо не выпадал из игры. По мере возможностей и учитывая нынешнее состояние команды, заслужили неплохой результат.

— «Спартак» на последнем месте, но при этом в двух очках от второго. Насколько реально побороться за выход в плей-офф?

— Сейчас тяжело прогнозировать. Кто сейчас скажет, в каком состоянии подойдет команда к оставшимся встречам? Возможно, к этому времени игроки «Спартака» наберут кондиции. Потому что сейчас заметно: физически команда выглядит не лучшим образом. Есть вынос мяча, а подбора нет — бежать же надо вперед. Нападающие борются, не всегда выигрывают, но и подбора мяча нет. Иначе была бы совсем другая игра. Физическое состояние оставляет желать лучшего.

— У «Спартака» победа над «Наполи» в гостях, гостевая ничья с «Лестером» — 4 очка с фаворитами группы. Ожидали таких результатов перед первым туром?

— Ожидал, что «Легию» обыграют! А обыграли «Наполи». Где-то теряют, где-то находят. Это футбол, так бывает. Хочется, чтобы команда набирала очки, и побольше.

— Такая ничья на выезде в Англии эмоционально может встряхнуть команду и принести положительный эффект?

— Тяжело сказать, потому что игры ведь толком не было! Отбивались как могли.