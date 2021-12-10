«Верил, что справедливость восторжествует, и мы не упустим победу». Руй Витория о европейском триумфе «Спартака», Селихове и своем будущем

Важные слова португальца после игры в Варшаве.

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория после победы над «Легией» (1:0) и выхода красно-белых в 1/8 Лиги Европы с первого места в тяжелейшей группе рассказал о подготовке к решающему матчу, своих эмоциях в момент назначения пенальти в ворота москвичей, а также поделился мыслями относительно своего будущего в клубе.

Селихов вышел на пик формы именно в то время, в которое должен был

— Очень важная и очень сложная победа для нас, — начал пресс-конференцию португалец. — Команда прекрасно действовала тактически, прежде всего в обороне. Ребята бились друг за друга, действовали компактно. Разве что во втором тайме чуть не хватило концентрации, чтобы более спокойно завершить матч. Мы приехали сюда не мстить за поражение в Москве. Мы приехали выигрывать — и сделали это. Это заслуженная победа наших игроков. И первое место в группе, считаю, мы завоевали по праву.

— Какие у вас были эмоции в компенсированное время, когда арбитр пошел смотреть повтор эпизода в штрафной «Спартака»?

— Я верил, что мы не упустим победу. И в последние минуты особенно хотелось верить, что справедливость восторжествует. Так и случилось. Не считаю, что пенальти был назначен верно.

— Что скажете об Александре Селихове, который отбил два пенальти в матчах Лиги Европы?

— Селихов показал отличный футбол, он прекрасно защищал ворота. Но я подчеркну, что команда с тактической точки зрения очень хорошо действовала в обороне. Я рад за Сашу, у которого были сложности с травмами. Рад, что сейчас у него все хорошо.

— После таких классных игр Селихова не жалеете, что дали ему шанс совсем недавно?

— Сейчас очень важный период для клуба, и Селихов в этот сложный и важный период проявил себя отлично. То, что случилось в этой европейской кампании — историческое событие. Селихов восстанавливался от травмы около трех месяцев, но он вышел на пик формы именно в то время, в которое должен был. Отмечу так же, что доверяю всем нашим вратарям.

Я — тренер «Спартака». И к этому клубу я максимально лоялен

— Мало кто верил, что «Спартак» не только выйдет из группы, но еще и займет первое место. Расскажите, как вам это удалось? К тому же «Спартак» не проиграл ни одного матча в гостях.

— С 2015 года я и мой штаб выходили в плей-офф еврокубков и азиатских кубков. Мы понимаем, как работают эти лиги, эти системы. Игроки принимают этот вызов. Может быть, мы и были аутсайдерами в Лиге Европы, но прекрасно понимали, что нужно сделать и готовились к матчам. Мы пропустили от «Легии» на последней минуте дома, мы забили три гола «Лестеру». У нас был сложный период: до середины декабря мы играем 26 матчей. И даже несмотря на все проблемы с травмами и карточками, мы достигли результата. Хочу поздравить всех вас и тех ребят, что находятся в раздевалке. Также отдельно скажу спасибо тем, кто поспособствовал этому успеху — они поймут, о ком я.

— Каким составом команда будет готовиться к игре с «Сочи»?

— В первую очередь нужно провести хорошее восстановление. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы добиться победы.

— Планируется ли у вас встреча с руководством клуба по итогам первой части сезона?

— Я продолжу работать максимально честно с максимальным профессионализмом, чтобы добиться своей цели. А моя цель — выиграть следующий матч. Что касается других вопросов, каких-то слухов — вы можете спросить об этом у других. О себе скажу лишь одно: я тренер «Спартака». И к этому клубу я максимально лоялен.

Мелкадзе можно было убить нагрузками

— Почему вы с первых минут выпустили в атаку Михаила Игнатова, а не Георгия Мелкадзе?

— У Мелкадзе три месяца было восстановление после серьезной травмы. Он с нами провел пять тренировок. Можно было фактически убить его нагрузками. С помощью Игнатова и Бакаева мы хотели прибавить в мобильности. И это дало свой эффект. Мелкадзе мы использовали на контратаках, но выпускать его с первых минут было опасно для его же здоровья.

— От кого вам пришло самое приятное поздравление с этим успехом?

— Я только что включил телефон — еще не успел посмотреть все сообщения. Рад, что их очень много. Видел, что писали члены моей семьи, мои друзья из Португалии. Мне не важно, чтобы было много сообщений. Важно, чтобы были сообщения от тех, кто желает мне добра.

— На что «Спартак» может рассчитывать в плей-офф Лиги Европы, если вокруг клуба и команды все будет спокойно?

— Мы будем продолжать работу. Наша цель, как я уже сказал — выиграть следующий матч. Следующий будет в Сочи. Отдельно хочу поблагодарить фанатов «Спартака» — особенно тех, кто сегодня приехал в Польшу. Конечно, их было немного в сравнении с хозяевами, но тем ценнее их поддержка в другой стране. Меня вчера спросили о публикации в Instagram с высказываниями фанатов. И сейчас я еще раз благодарю всех их за поддержку.