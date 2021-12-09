Александр Головин в матче Лиги Европы со «Штурмом» показал, что готов помочь своей команде в игре с лучшей командой Франции.

Не обзорная экскурсия

Понятно, что мысленно «Монако» уже на «Парк де Пренс». В воскресенье встреча с лидером чемпионата, и противостояние с Месси и Мбаппе занимало мысли значительно больше, чем не имевшая турнирного значения игра в Граце. Хотя во Франции очень трепетно относятся к рейтингу страны в таблице коэффициентов УЕФА, и как раз через призму набранных баллов рассматривали игру со «Штурмом» многие поклонники монегасков.

А Нико Ковач, как и положено тренеру, был категоричен. «Мы приехали сюда, чтобы выиграть и набрать очки, а не на обзорную экскурсию», — заявил хорват, признав, что он, естественно, думает об игре в Париже. При этом тренер «Монако» ушел от вопроса о выборе состава, пообещав лишь, что на поле в любом случае выйдет отличная команда.

По подбору игроков это была относительно экспериментальная версия. С одной стороны, возможность проявить себя получила молодежь. С другой — на поле с первых минут вышел не только Фолланд, который не сыграет с «ПСЖ» из-за перебора желтых карточек, но и в последних матчах начинавшие игры на скамейке запасных Бен Йеддер, Кайю Энрике и Головин. Те, кто должен был вести остальных за собой и показать себя так, чтобы вернуть привычные позиции в основной обойме.

Правда, началось все для «Монако» не слишком удачно. Попадание мяча в руку Павловича, вмешательство ВАР — и аутсайдер группы повел в счете после пенальти в исполнении бывшего московского динамовца Янтшера. А вскоре после грубой ошибки Матсима австрийцы едва не удвоили свое преимущество. Гостям же быстро ответить на пропущенный гол не удалось, так как подача Головиным углового завершилась попаданием Фолланда в перекладину.

Образцовая реакция

Обращало на себя внимание, что Головин снова играл на правом фланге, хотя Диоп с Желсоном Мартиншем остались в запасе, и возвращение российского футболиста в левую зону напрашивалось. Ковач в этом плане последователен, и Головин нужен ему именно в нынешней роли. Похожий период, кстати, был в карьере россиянина при Роберте Морено, который считал, что так мяч всегда находится под рабочей ногой и не теряется скорость. Однако у испанца были свои тактические нюансы, предусматривавшие более резкие смещения на дриблинге в зону правого инсайда и большую нагрузку на действовавшего по всей бровке защитника.

Впрочем, независимо от позиции вотчина Головина — это стандарты, а в Граце их было достаточно. И очередной угловой Александра принес «Монако» успех, хотя результативный балл наш легионер не получит: мяч отскочил к Фолланду после единоборства, да и забил немец со второй попытки. Когда же чрезвычайно активный Головин после двух «стеночек» вывел на свободное пространство загубившего три верных момента Исидора, под удар форварда успел броситься защитник.

В целом же можно было констатировать, что именно такой должна быть реакция футболиста на временные трудности. Случается ведь, что кого-то подобные игры или встречи ранних кубковых раундов совершенно не вдохновляют, а другие цепляются в них за свой шанс. Так что уход Головина с поля на 57-й минуте скорее положительный сигнал. Ковач ведь говорил о варианте с ранними заменами с прицелом на игру в Париже. А в каком качестве — джокера или игрока стартового состава — используют российского полузащитника в игре с лучшей командой Франции, узнаем в воскресенье.