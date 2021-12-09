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Селихов — герой! Снова взял пенальти и вывел «Спартак» в плей-офф Лиги Европы

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
9 декабря, 23:45
9 декабря. Варшава. «Легия» — «Спартак» — 0:1. Фото Reuters
9 декабря. Варшава. «Легия» — «Спартак» — 0:1. Фото Reuters
Теги:
Голливудская концовка матча с «Легией».
Лига Европы. Группа C
09 дек, 20:45. Pepsi Arena (Wojska Polskiego) (Варшава)
Легия
0:1
Спартак
Голы
Бакаев, 17 (0:1)
Нереализованный пенальти
Пекхарт 90
Легия
Боруц Ветеска Рибейру Юханссон Навроцки Андре Мартинш (Пекхарт, 72 ) Жозуэ (Рафа Лопеш, 65 ) Лукиньяс Слиш (Харатин, 66 ) Кастрати (Скверчински, 90 ) Эмрели (Влодарчик, 72 )
Спартак
Селихов Кофрие Жиго Айртон Джикия Мозес Бакаев (Ломовицкий, 88) Умяров Игнатов (Мелкадзе, 77) Зобнин (Хендрикс, 76) Промес
Предупреждения
Андре Мартинш 24, Жозуэ 26, Слиш 44, Кастрати 61, Ветеска 81  -  Промес 34, Джикия 61, Мелкадзе 80
Судьи
Юг Жунич Вукан
ВАР
Мартинес Кабаньеро
9&nbsp;декабря. Варшава. &laquo;Легия&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Блистательный Селихов вытащил «Спартак» в 1/8 финала Лиги Европы! Голкипер сотворил чудо в Варшаве

«Спартак» с первого места вышел в плей-офф Лиги Европы, обыграв в последнем туре группового этапа «Легию» — 1:0. Не обошлось без драматичной концовки, героем которой стал Александр Селихов.

На 94-й минуте в штрафной «Спартака» после контакта с Жиго игрок хозяев Томаш Пекхарт упал, а судья Матеуш Юг после долгих обсуждений с VAR и просмотра эпизода на экране все-таки указал на точку.

Для «Легии» ничья не имела никакого смысла, и поляки бы все равно закончили групповой этап на последнем месте. Пропущенный гол и ничья лишили бы «Спартак» выхода в плей-офф, красно-белые опустились бы на третью строчку и перешли бы в Лигу конференций. Все решал удар с 11 метров.

Исполнить пенальти на 98-й минуте у «Легии» взялся хавбек Лукиньяс, который пробил сильно низом в правый от Селихова угол ворот. Голкипер прочитал соперника и взял удар — уже второй в этой Лиге Европы. Александр ранее спас для «Спартака» ничью в Лестере, а теперь сыграл надежно в Польше.

«Спартак» удержал победу и возглавил группу С, впервые в истории выйдя в плей-офф Лиги Европы да еще из группы с топ-клубами, оставив позади себя «Лестер» и «Наполи». Эта итоговая таблица — невероятный повод для гордости.

А Селихов, конечно же, стал героем матча, оказавшись в центре внимания партнеров и получая поздравления от всей команды. Александр после длительной паузы вернулся в стартовый состав «Спартака» меньше месяца назад, а уже перевернул для красно-белых сезон.

Путь Селихова — самая крутая мотивационная история сезона. В июле вратарь сломал палец, а вернулся к тренировкам только в сентябре. До этого Александр не играл почти два года из-за травмы — он сломал фалангу пальца 8 апреля 2019 года, когда «Спартак» играл с ЦСКА (0:2). А осенью 2019-го повредил ахиллово сухожилие и надолго выбыл. Из-за повреждений, продолжительного восстановления Селихов обрел статус резервиста Максименко.

Радость спартаковцев после гола Зелимхана Бакаева.

Но все перевернулось после разгрома «Спартака» в Санкт-Петербурге, когда Руй Витория решился на смену вратаря. Итог — с Селиховым «Спартак» проиграл лишь раз в восьми матчах («Краснодару»), взял очки в матчах с «Лестером», «Наполи» и «Локомотивом», а сегодня удержал важнейшую историческую победу.

Кажется, прямо сейчас Селихов — лучший российский вратарь по уровню мотивации, формы, эмоционального и психологического состояния, влиянию на результат. Если Александр удержит этот уровень и тот фарт, который он притягивает осенью с попаданиями мяча в каркас его ворот, то Валерию Карпину стоит всерьез задуматься о позиции вратаря в сборной на стыки с Польшей. Сегодня поляки точно запомнили его фамилию и то, как он сотворил для клуба историю.

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Владислав Зимагулов все материалы автора

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