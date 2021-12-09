Голливудская концовка матча с «Легией».

«Спартак» с первого места вышел в плей-офф Лиги Европы, обыграв в последнем туре группового этапа «Легию» — 1:0. Не обошлось без драматичной концовки, героем которой стал Александр Селихов.

На 94-й минуте в штрафной «Спартака» после контакта с Жиго игрок хозяев Томаш Пекхарт упал, а судья Матеуш Юг после долгих обсуждений с VAR и просмотра эпизода на экране все-таки указал на точку.

Для «Легии» ничья не имела никакого смысла, и поляки бы все равно закончили групповой этап на последнем месте. Пропущенный гол и ничья лишили бы «Спартак» выхода в плей-офф, красно-белые опустились бы на третью строчку и перешли бы в Лигу конференций . Все решал удар с 11 метров.

Исполнить пенальти на 98-й минуте у «Легии» взялся хавбек Лукиньяс, который пробил сильно низом в правый от Селихова угол ворот. Голкипер прочитал соперника и взял удар — уже второй в это й Лиге Европы. Александр ранее спас для «Спартака» ничью в Лестере, а теперь сыграл надежно в Польше.

ЭТО ИСТОРИЯ! САША СЕЛИХОВ, БРАВО! — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2021

«Спартак» удержал победу и возглавил группу С, впервые в истории выйдя в плей-офф Лиги Европы да еще из группы с топ-клубами, оставив позади себя «Лестер» и «Наполи». Эта итоговая таблица — невероятный повод для гордости.

Таблица, на которую хочется смотреть очень долго ? pic.twitter.com/1plGTYpnch — Спорт-Экспресс (@sportexpress) December 9, 2021

А Селихов, конечно же, стал героем матча, оказавшись в центре внимания партнеров и получая поздравления от всей команды. Александр после длительной паузы вернулся в стартовый состав «Спартака» меньше месяца назад , а уже перевернул для красно-белых сезон.

Путь Селихова — самая крутая мотивационная история сезона. В июле вратарь сломал палец, а вернулся к тренировкам только в сентябре. До этого Александр не играл почти два года из-за травмы — он сломал фалангу пальца 8 апреля 2019 года, когда «Спартак» играл с ЦСКА (0:2). А осенью 2019-го повредил ахиллово сухожилие и надолго выбыл. Из-за повреждений, продолжительного восстановления Селихов обрел статус резервиста Максименко.

Но все перевернулось после разгрома «Спартака» в Санкт-Петербурге, когда Руй Витория решился на смену вратаря. Итог — с Селиховым «Спартак» проиграл лишь раз в восьми матчах («Краснодару»), взял очки в матчах с «Лестером», «Наполи» и «Локомотивом», а сегодня удержал важнейшую историческую победу.

НАШ ГЕРОЙ! САША, БРАВО! ?



НАМ ПРОСТО НЕ ХВАТИТ СЛОВ, ЧТОБЫ ОПИСАТЬ ЭТОТ СЕЙВ! pic.twitter.com/i6rqup9sZm — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2021