Блистательный Селихов вытащил «Спартак» в 1/8 финала Лиги Европы! Голкипер сотворил чудо в Варшаве

Однозначно лучший игрок команды этой осенью.

Вы помните, когда последний раз российский клуб выходил из группы в еврокубках? Не вот это вот немного стыдливое и прикрывающее лузерство «пробивался в евровесну», а нормально выходил в плей-офф, занимая одно из двух первых мест?

С одной стороны, не так уж и давно — три года назад. В сезоне-2018/19 «Зенит» в Лиге Европы стал первым в компании со «Славией», «Бордо» и «Копенгагеном». И тогда же «Краснодар» финишировал вторым в группе с «Севильей», «Стандардом» и турецким «Акхисаром». А ЦСКА, кстати, той же осенью дважды побеждал «Реал» в Лиге чемпионов.

Но такое ощущение, что все это уже из какой-то другой жизни, которая пролетела и уже никогда не вернется. За «быков» забивал только-только ворвавшийся в основу Шапи, за «Зенит» в последнем туре в Праге играли Заболотный, Шатов, Краневиттер, Эрнани, Маркизио, Нету, Маммана и Набиуллин.

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Что касается «Спартака», то он последний раз пробивался в плей-офф и вовсе 14 лет назад — осенью 2007-го, успев за это время пережить позоры против той самой «Легии», «Санкт-Галлена», АЕК, «Браги» и 0:7 в Ливерпуле. Красно-белых тогда тренировал Станислав Черчесов, в ростере числились такие люди как Жедер и Дедура, а в группе опередили «Цюрих», «Спарту» и «Тулузу», пропустив вперед только «Байер».

Так что у этого «Спартака» и Руя Витории имелся шанс войти в историю, как бы громко это не звучало. И они этим шансом воспользовались, пусть и прошли по краю пропасти. Но какое это теперь имеет значение.

Это правда был матч двух команд, которые не в порядке. Хотя это никакое не открытие, ведь встречалось 9-е место РПЛ с 16-м местом чемпионата Польши. Нервов оказалось много, желания тоже, равно как и брака. А вот футбола маловато. Наверное, с Соболевым, Понсе и нормальным напарником для Умярова в центре поля (Зобнин, конечно, пока не форме, но после травмы это неудивительно) «Спартак» выглядел бы повеселее. Но это не точно.

С ними, конечно, стало бы проще убить интригу и спокойно закончить все во втором тайме, избежав нервяка в концовке. Подходы и возможности имелись, нужно было просто довести их до ума. Но когда делать это выходят Мелкадзе, Ломовицкий и Хендрикс... Нет, после такой счастливой для красно-белой развязки хвалить можно и нужно и их, но что, если Селихов не потащил бы пенальти?

Но вот чего у «Спартака» было не отнять, так это собранности и концентрации, которые обычно появляются у красно-белых в Европе, но потом куда-то исчезают в России. В Варшаве мы увидели пусть и неказистый, но все же экспортный вариант красно-белых, к которому уже более или менее привыкли этой осенью. Ведь, гол, забитый Бакаевым, довольно легко представить себе влетающим в ворота «Спартака», когда на месте Навроцки оказывается Рассказов или Айртон в плохой свой день. И 11-метровый в самой концовке этого впечатления в общем и целом не отменяет — в такой суматохе в штрафной случиться может всякое, недаром же словенский рефери Матей Юг так долго смотрел видео.

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По большому счету, у «Легии» возникали только какие-то полумоменты. По крайней мере, в первые 80 минут. В последнюю десятиминутку, когда поляки включили навал, начался тот самый нервяк — перекладина, дальние удары, рикошеты. Тем более, в параллельном матче «Наполи» обыгрывал «Лестер», а, значит, ничья отправляла «Спартак» на 3-е место в группе и в Лигу конференций.

Красно-белые одной ногой уже находились в этом странном турнире, но их оттуда вытащил Селихов. Лучший футболист команды этой турбулентной осенью.