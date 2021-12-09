«Спартак» обошел «Лестер» и «Наполи», Витория подарил Ваноли евровесну!

Красно-белые одержали драматичную победу в Варшаве — 1:0.

Чем больше было печальных новостей с футбольных полей, тем приятнее от последних успехов. В среду «Зенит» сделал яркую ничью с «Челси» и вышел в евровесну, а в четверг почин поддержал «Спартак». А что сотворил на последних секундах Селихов! Сейв голкипера после удара Пекхарта с пенальти оставил москвичей в Лиге Европы.

Красно-белые победили во многом вопреки. Вопреки раздраю в руководстве, где человек, который привел главного тренера, не выдержал информационных атак еще в самом начале пути. Вопреки минимальной поддержке Руя Витории со стороны начальства. Вопреки информации о смене португальца на итальянца Паоло Ваноли в середине декабря — вне зависимости от результатов. Вопреки травмам и дисквалификациям, в конце концов.

Выбыли все три основных нападающих — Понсе, Ларссон и Соболев, в старте оказался Бакаев, в последнее время чаще полирующий скамейку. Но вопреки всему именно Зелимхан выдал класснейший первый тайм и открыл счет, играючи разобравшись в эпизоде когда мяч ему подарил защитник поляков.

Полгода проработал в «Спартаке» Витория, через неделю, судя по всему, он уйдет, но как же много в оценке работы зависело от одного матча в Варшаве. Турнирная ситуация сложилась так, что разброс сценариев оказался максимальным.

Можно было стать первым, опередив пятые клубы Италии и Англии, и уехать из Москвы героем. Едва ли не непризнанным гением. Вторая строчка — примерно тот же эффект. Все-таки выйти из группы с «Лестером» и «Наполи» — это надо постараться, когда у тебя почти нет поддержки изнутри.

Промежуточный вариант — третье место и переход в Лигу конференций. Не бог весть что, но и не провал. Выступление на своем уровне. Ну а четвертое место — все понятно. Чемодан-вокзал-Лиссабон. Без слез и сожалений.

И это тот случай, когда о качестве игры нет особого смысла рассуждать. По той простой причине, что зимой с командой, судя по всему, начнет работать новый тренер. А значит, футбол станет другим — у Ваноли свои взгляды на футбол.

Но главное — результат. «Спартак» провел отличную еврокампанию. С ничьей в Лестере, с двумя победами над мощным «Наполи». И финальная точка — гостевой успех в Варшаве. Где нашлось место своей драме с крайне неоднозначным пенальти на последних секундах, едва не отправившим москвичей в Лигу конференций. И как же хорош Селихов! И куча-мала на вратаре после финального свистка запомнится надолго.

Теперь Руй может покидать Россию с высоко поднятой головой. И только понимающе покивать, когда ему объявят о расставании. Точно как после матча с «Наполи», когда Спаллетти отказался жать португальцу руку.