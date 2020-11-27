Пил чай? Как Федор Чалов играл с «Фейеноордом» в Лиге Европы

Форвард не забил — ЦСКА не победил в большинстве.

Основное событие недели в российском футболе — даже не привычные провалы «Зенита» и «Краснодара» в Лиге чемпионов, а также терпение «Локо» в матче с «Атлетико». А интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Многим запомнилась следующая фраза об атакующих футболистах национальной команды, сказанная специалистом в телеэфире:

— Миранчуки, Чалов... Этому золотому активу пора себя хотя бы позолоченным сделать. Они у себя дома чай пьют, а я перед вами отвечаю за этот золотой актив. Они должны что-то делать. Я говорю совершенно откровенно: пускай они меня слышат.

Мне лучше «бездарный» Заболотный. Пусть он на меня не обижается, это не я его так называю. Чем «золотой» Чалов. Если бы я вас слушал, то меня точно давно бы уволили.

Ответ ЦСКА получился дерзким:

— В спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении. А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз.

Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ. Хотя его взгляд и взгляд футбольной общественности сильно разнятся. Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот.

Понятно желание клуба защитить своего форварда. Тем более, что Чалову достается и в РПЛ. Ему припоминают сезон-2018/19, в котором он забил 15 голов при качественной реализации (15,04 xG). А еще — неудавшийся переход в «Кристал Пэлас» и, возможно, связанный с этим спад.

Короче говоря, от Федора ждут голов. Но стоит ли судить о его выступлениях только по этому показателю? Рассмотрим на примере матча в Лиге Европы с «Фейеноордом».

1. Чалов проделал значительный объем работы — это видно по карте его касаний (49).

Карта касаний Федора Чалова в матче Лиги Европы против «Фейеноорда» (0:0). Фото whoscored.com

Здесь и смещения в среднюю треть поля под длинные передачи, и открывания на флангах (преимущественно — правом). Чалов нередко менялся позициями с Эджуке, Сигурдссоном или Влашичем — нормальная практика для атаки армейцев.

Федор редко использовал дриблинг (1 успешная попытка из 1), хотя считается техничным футболистом. Зато оказался очень полезен в обороне: у него — 3 выноса. Еще столько же — у Дивеева, а лидер — Зайнутдинов (4). Важны те два, которые Чалов сделал на 32-й минуте. Тогда «Фейеноорд» поддавливал, а ЦСКА было важно успокоить игру и выбить мяч подальше.

2. Чалов — не индивидуалист. Вспомните перфоманс от Эджуке в середине первого тайма: бразильская техника в попытке проникнуть в штрафную голландцев обернулась потерей. Федор более рационален, поэтому старается отдать.

В игре с «Фейеноордом» Чалов сделал 33 передачи, из которых 2 — под удар. Это 8-я минута — пас на Влашича. И куда более явный голевой момент — 45+1-я на Эджуке. Увы, партнеры не поддержали.

Еще запомнилась передача пяткой в штрафную на Марадишвили (73-я): хитрить Федор умеет!

Склонность Чалова к ассистам скорее радует. В текущем розыгрыше РПЛ Федор — лучший в ЦСКА по этому показателю вместе с Влашичем (по 4).

3. Чалов (снова совместно с Влашичем) стал лидером своей команды и по ударам в матче с «Фейеноордом»: по 4. В створ — 2, что является лучшим показателем среди армейцев.

Карта ударов Федора Чалова в матче Лиги Европы против «Фейеноорда» (0:0). Фото whoscored.com

Здесь нужно говорить о двух проблемах — индивидуальной и командной.

Во-первых, у Чалова действительно есть трудности с реализацией. В прошлом розыгрыше РПЛ он забил 8 голов при 12,56 xG (недобор — 4,56 мяча). В текущем — 2 при 4,52 xG (недобор — 2,52 мяча).

Во-вторых, у ЦСКА все прекрасно с реализацией в чемпионате России. Армейцы забили 28 при 21,33 xG. В Лиге Европы — печаль. Взять хотя бы матч с «Динамо» Загреб, завершившийся со счетом 0:0. Красно-синие наиграли на 1,77 xG, но свои моменты не реализовали.

Неудивительно, что спасать положение в московской встрече с «Фейеноордом» бросился... центральный защитник Дивеев. В стиле своего коллеги по амплуа из «Спартака» Жиго Игорь прорвался в штрафную соперника, попутно обыграв футболиста голландцев.

Впрочем, Гончаренко в Чалова верит, что подчеркнул на послематчевой пресс-конференции:

— Мы пробуем изменить открывания Чалова. Он много работает спиной к воротам, нам нужны от него более качественные открывания. Любой амбициозный футболист должен быть мотивирован после критики. Я его игрой доволен, это наш сукин сын, которого мы должны оберегать!

Кажется, после таких слов Федор непременно забьет. А что до матча с «Фейеноордом», то он точно не был для форварда «чаепитием». Если оценивать не по голам.

В материале использована статистика whoscored.com и understat.com