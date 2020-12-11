Гончаренко назвал причины провального выступления ЦСКА в Лиге Европы
03:32
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от загребского «Динамо» в 6-м туре Лиги Европы (1:3) назвал провальным выступление в группе.
— Нынешняя Лига Европы получилась по результату провальной. Можете подвести ее итоги и разобрать причины такого результата?
— Согласен, что результат в Лиге Европы для нас получился провальным. Это не то, на что мы рассчитывали. Но причин много — это и молодость, и большое количество игр, и болезни. Может, не хватило сил в таком плотном графике.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/uel/viktor-gancharenko-soglasen-chto-rezultat-v-lige-evropy-poluchilsya-dlya-nas-provalnym-eto-ne-to-na-/
Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА
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