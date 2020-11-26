ЦСКА играл в большинстве. Но остался без голов и без побед

Армейцы в 4-м туре Лиги Европы не сумели дома обыграть «Фейеноорд» — 0:0.

Лига Европы

Группа K

ЦСКА — «Фейеноорд» — 0:0

ЦСКА: Акинфеев, Зайнутдинов, Дивеев, Магнуссон, Щенников (Ахметов, 63), Сигурдссон (Шкурин, 63), Марадишвили, Обляков (Бистрович, 71), Влашич, Эджуке (Гайч, 80), Чалов (Тикнизян, 80).

«Фейеноорд»: Марсман, Гертрейда, Спаич, Сенеси, Ньивкоп, Димерс, Кекджю, Торнстра (Верманн, 71), Бергхейс (Боттегин, 82), Линссен, Йергенсен.

Предупреждения: Обляков, 28. Йергенсен, 43. Сенеси, 66. Ахметов, 72. Ньивкоп, 90.

Удаление: Йергенсен, 48 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Тохвер. Клаасен, Кыйв (все — Эстония).

26 ноября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

ЦСКА в этом евросезоне досталась интересная миссия. Неделя за неделей российские клубы никак не могут добыть победу в Лиге чемпионов, и к четвергу мы ждем успеха хотя бы в Лиге Европы, где до группового этапа добрались только армейцы.

Впрочем, с «Фейеноордом» ЦСКА в первую очередь решал собственную задачу: потеря очков значительно усложняла задачу выхода в евровесну.

Матч предваряла минута молчания в память о Диего Марадоне. Символично, что на табло зажгли фотографию аргентинца с Кубком УЕФА в руках. Ведь команда, которая выигрывала этот трофей, принимала тренера, бравшего этот кубок во главе другого российского клуба. Дик Адвокат нисколько не изменился за те восемь лет, что он не работает в России. Блеск в глазах никуда не делся, игра его по-прежнему захватывает: это все тот же тренер, который засовывает пальцы в рот и свистит на весь стадион.

По сравнению с матчем против «Сочи» (неудачным, надо признать) в составе ЦСКА произошло только одно изменение. Виктор Гончаренко сделал ставку на Чидеру Эджуке, который хорошо знает «Фейеноорд» по чемпионату Голландии. Лидер Лиги Европы по количеству обводок в этот раз не так часто брал игру на себя. Поначалу армейцы атаковали с подчеркнутой легкостью, и доведение атак до ударов не было проблемой. Бил Зайнутдинов, бил Влашич, бил Обляков — только вот в створ никто не попал.

Постепенно гости отодвинули игру от своих ворот. Острее остальных в атаке «Фейеноорда» смотрелся правый форвард Стевен Бергхайс, лучший бомбардир чемпионата Голландии. Сначала он проверил Игоря Акинфеева неприятным ударом, а затем никто из партнеров не сумел замкнуть его прострел. Перед перерывом команды обменялись моментами: Акинфеев выручил после удара Линссена, в ответной атаке Эджуке не разобрался с мячом в чужой штрафной.

Динамика матча должна была насторожить армейцев, особенно с учетом развития роттердамской встречи. Тогда ЦСКА во втором тайме перестал справляться с заданной интенсивностью и получил три мяча в свои ворота. Однако значительные коррективы в ход московского матча внесло удаление у «Фейеноорда» в самом начале второго тайма: нападающий Николас Йергенсен схватил вторую желтую, причем оба раза он был предупрежден за расставленные в верховой борьбе локти.

Для ЦСКА это был сигнал к осаде ворот гостей. «Фейеноорд» с трудом держал оборону и даже не помышлял о том, чтобы пересечь центр поля. Гончаренко реагировал, постепенно бросив в игру практически всю свою скамейку, включая форвардов Илью Шкурина и Адольфо Гайча. Шкурин, кстати, забил вторым касанием после выхода на поле, но судьи усмотрели офсайд. Возможно, ошибочно.

26 ноября. Москва. ЦСКА — «Фейеноорд» — 0:0. Никола Влашич с мячом. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

После 70-й минуты давление армейцев ослабло. «Фейеноорд» даже временами контролировал мяч на половине поля армейцев.

Всплеск активности армейцев в концовке не дал результата, встреча так и завершилась нулевой ничьей. ЦСКА не побеждает в домашних матчах еврокубков уже два года, с той самой встречи с «Реалом» в Лужниках.

ЦСКА не выиграл, несмотря на целый тайм, проведенный в численном большинстве. А черная серия российских клубов в еврокубках достигла 16 матчей без побед.