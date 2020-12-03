Гол Зобнина в ворота «Динамо» — лучший в РПЛ в ноябре
Гол полузащитника «Спартака» Романа Зобнина признан лучшим в Тинькофф РПЛ по итогам ноября, информирует пресс-служба лиги.
26-летний хавбек отличился в матче 15-го тура с «Динамо» (1:1), когда обыграл двух игроков соперника и со второй попытки отправил мяч в сетку.
За гол Зобнина проголосовали представители РПЛ и болельщики. Эксперты на телевидении отдали голос за мяч Тимура Жамалетдинова («Уфа») в ворота «Тамбова» (4:0).
В текущем сезоне Зобнин провел 17 матчей за красно-белых, забил два гола и сделал три результативные передачи.
Роман Зобнин — автор лучшего гола ноября в #ТинькоффРПЛ! ?— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 3, 2020
За гол Романа проголосовали представители РПЛ и болельщики, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР отдали голос за момент Тимура Жамалетдинова ?#РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/18fQ4D8abc
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