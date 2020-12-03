Гол полузащитника «Спартака» Романа Зобнина признан лучшим в Тинькофф РПЛ по итогам ноября, информирует пресс-служба лиги.

26-летний хавбек отличился в матче 15-го тура с «Динамо» (1:1), когда обыграл двух игроков соперника и со второй попытки отправил мяч в сетку.

За гол Зобнина проголосовали представители РПЛ и болельщики. Эксперты на телевидении отдали голос за мяч Тимура Жамалетдинова («Уфа») в ворота «Тамбова» (4:0).

В текущем сезоне Зобнин провел 17 матчей за красно-белых, забил два гола и сделал три результативные передачи.