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Гол Зобнина в ворота «Динамо» — лучший в РПЛ в ноябре

09:25
Роман Зобнин и Даниил Фомин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Зобнин и Даниил Фомин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Гол полузащитника «Спартака» Романа Зобнина признан лучшим в Тинькофф РПЛ по итогам ноября, информирует пресс-служба лиги.

26-летний хавбек отличился в матче 15-го тура с «Динамо» (1:1), когда обыграл двух игроков соперника и со второй попытки отправил мяч в сетку.

За гол Зобнина проголосовали представители РПЛ и болельщики. Эксперты на телевидении отдали голос за мяч Тимура Жамалетдинова («Уфа») в ворота «Тамбова» (4:0).

В текущем сезоне Зобнин провел 17 матчей за красно-белых, забил два гола и сделал три результативные передачи.

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