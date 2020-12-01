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Фомин считает, что поражение от «Ростова» — пинок под зад для «Динамо»

00:40
Даниил Фомин. Фото ФК «Динамо» Москва.
Даниил Фомин. Фото ФК «Динамо» Москва.
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал о причинах поражения в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова» (1:4).

«Наверное, сложилась совокупность факторов, — сказал Фомин в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24». — Удачный отрезок, наверное, перед матчем присутствовала легкая вальяжность, раз такой счет получился. Два пенальти, стандарт. Игра особо не получалась ни у нас, ни у «Ростова». Игра уже забылась, для нас этой такой легкий душ, пинок под зад. У нас заключительный домашний матч с Тулой. Готовимся. Постараемся порадовать болельщиков.

«Динамо» занимает пятое место, имея в активе 27 очков в 16 матчах.

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