Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал о причинах поражения в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова» (1:4).

«Наверное, сложилась совокупность факторов, — сказал Фомин в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24». — Удачный отрезок, наверное, перед матчем присутствовала легкая вальяжность, раз такой счет получился. Два пенальти, стандарт. Игра особо не получалась ни у нас, ни у «Ростова». Игра уже забылась, для нас этой такой легкий душ, пинок под зад. У нас заключительный домашний матч с Тулой. Готовимся. Постараемся порадовать болельщиков.

«Динамо» занимает пятое место, имея в активе 27 очков в 16 матчах.