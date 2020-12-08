Советник генерального секретаря РФС подвел итоги работы ВАР в матчах 16-го тура
Специальный советник генерального секретаря РФС Дэвид Эллерей провел анализ работы видеоассистентов в некоторых моментах из матчей 16-го тура Тинькофф РПЛ, информирует сайт РФС.
По матчу УФА — «Тамбов» арбитр Алексей Матюнин принял верное, когда не зафиксировал нарушение правил на 88-й минуте.
ВАР при этом неправильно расценил решение судьи как «явную и очевидную ошибку» и ошибочно рекомендовать судье пройти к монитору для пересмотра момента.
В матче «Урал» — «Сочи» судья Станислав Васильев на 1-й минуте первоначально дал неверную оценку эпизоду с единоборством. Как отмечается, это произошло, возможно, из-за отсутствия полноценной концентрации и (или) плохой готовности
ВАР верно расценил решение судьи показать желтую карточку как «явную и очевидную ошибку» и правильно рекомендовал судье пройти к монитору для пересмотра эпизода
После завершения пересмотра эпизода на мониторе судья принял неверное итоговое решение, не удалив с поля игрока «Урала» под номером 13 за серьезное нарушение правил.
В матча «Ахмат» — «Локомотив» судья Кирилл Левников на 62-й минуте совершил ошибку, слишком быстро дав свисток.
Так как свисток судьи прозвучал до момента взятия ворот, вне зависимости от того, совершил судья «явную и очевидную ошибку» или нет, ВАР в любом случае не мог вмешаться.
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