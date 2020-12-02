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«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей, «Ростов» — на 240 тысяч

21:04
29 ноября. Москва. «Спартак» — «Ротор» — 2:0. Доменико Тедеско в окружении футболистов «Спартака&quot;. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
29 ноября. Москва. «Спартак» — «Ротор» — 2:0. Доменико Тедеско в окружении футболистов «Спартака&quot;. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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КДК РФС определил наказания для клубов по итогам 16-го тура Тинькофф чемпионата России.

«Арсенал» — «Зенит» (0:0)

За массовые нарушения санитарного регламента чемпионата зрителями тульский клуб оштрафован на 35 тысяч рублей. «Зенит» получил штраф в 50 тысяч за такое же нарушение.

«Химки» — «Краснодар» (1:0)

Главный тренер гостей Мурад Мусаев дисквалифицирован на один матч за удаление и оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи. Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко также покидал техническую зону без разрешения и будет вынужден заплатить 20 тысяч.

«Ростов» — «Динамо» (4:1)

За необеспечение безопасности на стадионе, за появление на поле постороннего лица и за нарушение обязательных требований раздела III санитарного регламента чемпионата хозяева заплатят 170 тысяч рублей. Еще на 40 тысяч рублей «Ростов» оштрафован за массовые нарушения зрителями санитарного регламента и еще на 30 тысяч — за скандирование болельщиками оскорбительных выражений. Общая сумма штрафа, таким образом, составила 240 тысяч рублей.

«Ахмат» — «Локомотив» (0:0)

За массовые нарушения санитарного регламента чемпионата зрителями грозненский клуб заплатит 25 тысяч рублей.

«Уфа» — «Тамбов» (4:0)

За массовые нарушения санитарного регламента чемпионата зрителями «Уфа» оштрафована на 20 тысяч рублей.

«Рубин» — ЦСКА (1:0)

За массовые нарушения санитарного регламента чемпионата болельщиками московские армейцы заплатят 45 тысяч рублей. «Рубин» же оштрафован на 100 тысяч за неподобающее команды — более восьми желтых карточек.

«Спартак» — «Ротор» (2:0)

За массовые нарушения санитарного регламента чемпионата зрителями «Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей. Еще 50 тысяч красно-белым придется заплатить за бросание болельщиками посторонних предметов на поле и прилегающую территорию. Виктор Мозес оштрафован на 5 тысяч за нарушение санитарного регламента, а главный тренер столичного клуба Доменико Тедеско заплатит 20 тысяч за выход за пределы технической зоны без разрешения арбитра. «Ротору» придется заплатить 45 тысяч за нарушения санитарного регламента зрителями.

«Урал» — «Сочи» (1:0)

За оскорбительное поведение в отношении официального лица матча главный тренер сочинцев Владимир Федотов дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 300 тысяч рублей.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212800

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