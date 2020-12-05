Защитник «Урала» Калинин должен был получить красную карточку в матче с «Сочи»
Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза признала ошибочным решение главного арбитра матча 16-го тура Тинькофф РПЛ «Урал» — «Сочи» (1:0) Станислава Васильева не удалять защитника екатеринбуржцев Игоря Калинина на 2-й минуте встречи, сообщает пресс-служба РФС.
Комиссия рассмотрела инцидент по запросу «Сочи» и признала, что футболист хозяев должен был получить красную карточку. Калинин ударил нападающего сочинцев Антона Заболотного прямой ногой, однако Васильев показал игроку желтую карточку и не изменил решения после просмотра видеоповтора.
Кроме того, комиссия рассмотрела эпизод на 13-й минуте встречи и признала верным решение Васильева не назначать пенальти в ворота «Урала»
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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