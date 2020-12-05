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Защитник «Урала» Калинин должен был получить красную карточку в матче с «Сочи»

12:11
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Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза признала ошибочным решение главного арбитра матча 16-го тура Тинькофф РПЛ «Урал» — «Сочи» (1:0) Станислава Васильева не удалять защитника екатеринбуржцев Игоря Калинина на 2-й минуте встречи, сообщает пресс-служба РФС.

Комиссия рассмотрела инцидент по запросу «Сочи» и признала, что футболист хозяев должен был получить красную карточку. Калинин ударил нападающего сочинцев Антона Заболотного прямой ногой, однако Васильев показал игроку желтую карточку и не изменил решения после просмотра видеоповтора.

Кроме того, комиссия рассмотрела эпизод на 13-й минуте встречи и признала верным решение Васильева не назначать пенальти в ворота «Урала»

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