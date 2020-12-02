Главный тренер «Сочи» Федотов дисквалифицирован на 3 матча

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Сочи» Владимир Федотов дисквалифицирован на три матча по итогам встречи 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» (0:1).

Федотов получил красную карточку в перерыве матча после разговора с главным судьей Станиславом Васильевым.

«Тренер «Сочи» Владимир Федотов был удален за нецензурные выражения в адрес судьи в игре с «Уралом», — приводит «РИА Новости» слова Григорьянца.

Глава КДК отметил, что это не первый случай удаления Федотова в матчах РПЛ в сезоне-2020/21. Специалист уже получал красную карточку в матче 9-го тура против «Краснодара» (1:1) за споры с судьей.

С учетом рецидива КДК принял решение дисквалифицировать Федотова за нецензурные выражения в адрес официальных лиц на 3 матча. Также, главный тренер «Сочи» оштрафован на 300 тысяч рублей.

Федотов пропустит три оставшихся матча «Сочи» в 2020 году: против «Ахмата» (7 декабря), «Спартака» (12 декабря) и «Динамо» (16 декабря). Сочинцы проведут все встречи на своем поле.