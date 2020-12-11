Рейтинг УЕФА: все нормально — падаем. У России 20-е место по итогам двух лет
А дальше очень грустная картина. Что нас ждет, наглядно показывают рейтинги, в которых не учитываются результаты более успешных сезонов.
Таблица коэффициентов УЕФА (2018/19 — 2022/23)
|1. Англия
|55,713
|2. Испания
|52,427
|3. Германия
|47,428
|4. Италия
|40,712
|5. Португалия
|29,6
|6. Франция
|28,999
|7. Голландия
|24,6
|8. Шотландия
|23,75
|9. Бельгия
|21,2
|10. Австрия
|18,7
|11. Украина
|18,2
|12. Сербия
|17
|13. Россия
|16,582
|14. Кипр
|15,25
|15. Хорватия
|14,625
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2024/25.
Таблица коэффициентов УЕФА (2019/20 — 2023/24)
|1. Англия
|33,071
|2. Испания
|32,856
|3. Германия
|32,214
|4. Италия
|28,07
|5. Португалия
|18,7
|6. Франция
|18,416
|7. Шотландия
|17
|8. Голландия
|16,2
|9. Бельгия
|13,4
|10. Украина
|12,6
|11. Австрия
|12,5
|12. Сербия
|11
|13. Швейцария
|10,525
|14. Румыния
|9,625
|15. Израиль
|9,375
|16. Дания
|9,25
|17. Греция
|9,2
|18. Кипр
|9,125
|19. Норвегия
|9
|20. Россия
|8,999
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2025/26.
13-е место, 20-е... Если раньше руководители премьер-лиги, показывая на таблицу коэффициентов УЕФА, с гордостью говорили, что РПЛ в шестерке лучших в Европе, то каков же ее уровень сейчас? Печально смотреть на ту пропасть, которая теперь отделяет нас не только от ведущей четверки, но и Франции с Португалией. А если так пойдет и дальше, от нас оторвутся также Голландия с Бельгией.
Придется играть в Конференс Лиге... (Александр Бобров)
Сколько заработали наши клубы
|1. Краснодар
|ЛЧ
|19,75
|2. Локомотив
|ЛЧ
|17,95
|3. Зенит
|ЛЧ
|16,15
|4. ЦСКА
|ЛЕ
|3,49
|5. Ростов
|ЛЕ
|0,28
|6. Динамо
|ЛЕ
|0,26
* В миллионах евро.
За выход в групповой турнир Лиги чемпионов выплачивается 15,25 миллиона евро, победу на этом этапе — 2,7 миллиона, ничью — 0,9 миллиона. Выход в 1/8 финала принесет 9,5 миллиона.
Выход в групповой турнир Лиги Европы добавит в бюджет 2,92 миллиона, первое место в группе — 1 миллион, второе — 500 тысяч, победа — 570 тысяч, ничья — 190 тысяч, выход в 1/16 финала — 500 тысяч.
Кроме того, УЕФА выплачивает различные бонусы за отборочные раунды обоих еврокубков. Помимо этого есть отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав и выплаты на основании рейтинга выступления команд за последние 10 лет.
Сколько рейтинговых очков набрали российские команды
|Команда
|Турнир
|Очки
|Бонус
|Сумма
|1. Краснодар
|ЛЧ
|6
|4
|10
|Локомотив
|ЛЧ
|3
|4
|7
|3. Зенит
|ЛЧ
|1
|4
|5
|4. ЦСКА
|ЛЕ
|3
|0
|3
|5. Динамо
|ЛЕ
|0,5
|0
|0,5
|Ростов
|ЛЕ
|0,5
|0
|0,5
Всего: 26 очков, 6 команд, коэффициент 4,333, 17-е место в сезоне.
За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В этом году в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием стали состоять из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах).
Таблица коэффициентов УЕФА (2016/17 — 2020/21)
|Страна
|16/17
|17/18
|18/19
|19/20
|20/21
|Очки
|Сумма
|Клубы
|1. Испания
|20,142
|19,714
|19,571
|18,928
|13,928
|97,5
|92,283
|7 (7*)
|2. Англия
|14,928
|20,071
|22,642
|18,571
|14,5
|101,5
|90,712
|7 (7)
|3. Италия
|14,25
|17,333
|12,642
|14,928
|13,142
|92
|72,295
|7 (6)
|4. Германия
|14,571
|9,857
|15,214
|18,714
|13,5
|94,5
|71,856
|7 (6)
|5. Франция
|14,416
|11,5
|10,583
|11,666
|6,75
|40,5
|54,915
|6 (2)
|6. Португалия
|8,083
|9,666
|10,9
|10,3
|8,4
|42
|47,349
|5 (3)
|7. Россия
|9,2
|12,6
|7,583
|4,666
|4,333
|26
|38,382
|6 (1)
|8. Голландия
|9,1
|2,9
|8,6
|9,4
|6,8
|34
|36,8
|5 (2)
|9. Бельгия
|12,5
|2,6
|7,8
|7,6
|5,8
|29
|36,3
|5 (2)
|10. Австрия
|7,375
|9,75
|6,2
|5,8
|6,7
|33,5
|35,825
|5 (2)
|11. Шотландия
|4,375
|4
|6,75
|9,75
|7,25
|29
|32,125
|4 (1)
|12. Украина
|5,5
|8
|5,6
|7,2
|5,4
|27
|31,7
|5 (2)
|13. Турция
|9,7
|6,8
|5,5
|5
|3,1
|15,5
|30,1
|5 (0)
|14. Дания
|8,5
|5,25
|4,875
|5,125
|4,125
|16,5
|27,875
|4 (0)
|15. Кипр
|5,5
|7
|6,125
|5,125
|4
|16
|27,75
|4 (0)
|16. Сербия
|2,875
|6,375
|6
|6
|5
|20
|26,25
|4 (1)
|17. Швейцария
|4,3
|6,5
|3,9
|6,4
|4,125
|16,5
|25,225
|4 (1)
|18. Греция
|5,8
|5,1
|5,1
|4,9
|4,3
|21,5
|25,2
|5 (1)
|19. Чехия
|5,5
|5,5
|6,5
|2,5
|5
|25
|25
|5 (1)
|20. Хорватия
|5,125
|5,125
|5,75
|4,375
|4,5
|22,5
|24,875
|5 (1)
|21. Израиль
|6,75
|5,625
|2,625
|2,375
|7
|28
|24,375
|4 (1)
|22. Швеция
|2,75
|5,375
|4,125
|5,75
|2,5
|10
|20,5
|4 (0)
|23. Болгария
|4,25
|4
|4
|4,125
|4
|16
|20,375
|4 (0)
|24. Норвегия
|1,375
|4
|5,375
|3,75
|5,25
|21
|19,75
|4 (1)
|25. Румыния
|3,3
|2,9
|2,375
|5,875
|3,75
|15
|18,2
|4 (0)
|26. Азербайджан
|4,25
|4,375
|2,375
|3,375
|2,5
|10
|16,875
|4 (0)
|27. Казахстан
|2,75
|4,25
|4,25
|3,375
|1
|4
|15,625
|4 (0)
|28. Венгрия
|1,875
|1,625
|3,25
|4,5
|4,25
|17
|15,5
|4 (0)
|29. Белоруссия
|3
|3,25
|5
|2,5
|1,5
|6
|15,25
|4 (0)
|30. Польша
|3,875
|2,875
|2,25
|2,125
|4
|16
|15,125
|4 (0)
|31. Словения
|2,25
|4,625
|3,125
|2
|2,25
|9
|14,25
|4 (0)
|32. Словакия
|2,125
|1,875
|5,125
|3
|1,5
|6
|13,625
|4 (0)
|33. Лихтенштейн
|2,5
|2
|1,5
|2,5
|0,5
|0,5
|9
|1 (0)
|34. Литва
|0,5
|2,375
|2,625
|1,625
|1,625
|6,5
|8,75
|4 (0)
|35. Люксембург
|0,75
|0,875
|2,625
|3
|1
|4
|8,25
|4 (0)
|36. Босния
|0,5
|1,375
|2
|1,5
|2,625
|10,5
|8
|4 (0)
|37. Ирландия
|2,625
|1,125
|1
|1,25
|1,875
|7,5
|7,875
|4 (0)
|38. Сев.Македония
|1,25
|3,125
|1
|0,5
|1,75
|7
|7,625
|4 (0)
|39. Армения
|1,125
|0,625
|1,5
|2,75
|1,375
|5,5
|7,375
|4 (0)
|40. Латвия
|1,375
|0,75
|1,625
|2,25
|1,375
|5,5
|7,375
|4 (0)
|41. Албания
|0,875
|2,625
|1
|0,75
|2
|8
|7,25
|4 (0)
|42. Сев.Ирландия
|0,5
|0,75
|0,5
|2,375
|2,833
|8,5
|6,958
|3 (0)
|43. Грузия
|1,125
|0,125
|1,625
|2,25
|1,75
|7
|6,875
|4 (0)
|44. Финляндия
|1,75
|1,25
|0,875
|1,625
|1,375
|5,5
|6,875
|4 (0)
|45. Молдавия
|0,875
|2,75
|1,125
|0,75
|1,375
|5,5
|6,875
|4 (0)
|46. Мальта
|1,25
|1,375
|1,5
|0,75
|1,5
|6
|6,375
|4 (0)
|47. Фареры
|0,375
|0,75
|1,125
|1,125
|2,75
|11
|6,125
|4 (0)
|48. Косово
|0
|0
|2,5
|1,5
|1,833
|5,5
|5,833
|3 (0)
|49. Гибралтар
|1,5
|0,5
|1
|1
|1,666
|5
|5,666
|3 (0)
|50. Черногория
|0,875
|1,125
|0,375
|1
|1,625
|6,5
|5
|4 (0)
|51. Уэльс
|1
|0,5
|1
|1
|1,5
|6
|5
|4 (0)
|52. Исландия
|1
|1,125
|1,5
|0,625
|0,625
|2,5
|4,875
|4 (0)
|53. Эстония
|1,375
|0,625
|0,5
|0,875
|1,375
|5,5
|4,75
|4 (0)
|54. Андорра
|0,166
|0,166
|0,833
|1,5
|0,666
|2
|3,331
|3 (0)
|55. Сан-Марино
|0
|0,166
|0,5
|0
|0,5
|1,5
|1,166
|3 (0)
* Продолжают выступления.
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2022/23.
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