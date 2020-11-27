Главные тренеры ЦСКА и «Фейеноорда» ответили на вопросы журналистов.

— Лига Европы — какой-то заколдованный для нас турнир, — заявил Виктор Гончаренко. — Оказывается, мы в последний раз дома выигрывали у «Црвены Звезды» три года назад. По статистике у нас много ударов, но мы не смогли создать настоящую остроту. Старались в первом тайме, игра была открытая, а во втором тайме соперник закрылся после удаления. Нам стоило больше использовать фланги.

— Сценарий этого матча напоминает игру с загребским «Динамо». ЦСКА не провел работу над ошибками?

— Мы оцениваем результат. Если команда наносит девять ударов, это должно выливаться в гол. А мы бьем гораздо чаще. Может быть, дело в уверенности нападающего или не хватает последнего паса. Плохо, когда нет ударов, а здесь речь о реализации.

— Что можете сказать об игре Чалова?

—Он много работает спиной, нам нужны от него более качественные открывания. Любой амбициозный футболист должен быть мотивирован после критики. Я его игрой доволен, это наш сукин сын, которого мы должны оберегать!

— Как вы оцените игроков, которые вышли на замену?

— Есть объективные показатели. У нас нет Мариу, Дзаги и Кучаева. Их подменили те, у кого меньше игровой практики. Конечно, эти игроки больше тренируются, но игрового тонуса у них нет. Сегодня игроки, которые вышли, теряли в плане передач, взаимодействий.

— Почему выпустили вместе Гайча и Шкурина?

— Позиции Бистровича и Бахи (Зайнутдинова. — Прим. «СЭ») не совсем были им свойственны. Поэтому не возникало необходимой остроты. Мы пробовали сместить Бистровича на правый фланг, потому что у него хорошие кроссы с правой ноги. Сегодня все было взаимосвязано, ребята, вышедшие на замену, не помогли нам.

— Ваши впечатления от матча? — вопрос Дику Адвокату.

— В первом тайме мы играли хорошо, создавали больше моментов, чем соперник. Матч выдался непростой. В перерыве мы надеялись, что сможем продолжить играть в том же духе, но удаление нас подкосило. Мы сегодня заработали важное очко.

— Что думаете об удалении?

— Мне кажется, там не было оснований для показа красной карточки. Но судье виднее.

— Можете сравнить этот ЦСКА с тем, который был во время вашей работы в России?

— Тяжело сравнивать команду десятилетней давности. В этой команде много молодых и талантливых футболистов, которые могут давать результат.

— Как вы думаете, почему ЦСКА не использовал численное преимущество?

— Он пытался забить, но мы здорово оборонялись, что позволило нам сохранить ничью.