«Быки» узнали соперника в 1/16 финала Лиги Европы. Им досталась одна из команд, против которой этой осенью играли армейцы

Когда я писала о задачах наших клубов в Лиге чемпионов, то выделяла для «Краснодара» одну — получить удовольствие. С «Зенита» был спрос, как с чемпиона России. «Локомотиву» досталась тяжелая группа. А вот «быки» могли расслабиться — дебютантам позволено все!

Петербуржцы с треском провалились, не оправдав ничьих надежд. Железнодорожники оставили противоречивое впечатление: успешная игра с грандами была перечеркнута московским матчем с «Зальцбургом». «Краснодар» же действительно кайфанул!

Это наслаждение от выступления в Лиге чемпионов было разным. С оттенком печали. Не хватило опыта, как в первой игре с «Челси» и гостевой встрече с «Севильей». С настроем на то, чтобы взять свое в решающих матчах с «Ренном». Учись, «Локомотив»! С привкусом удивления, как в заключительном противостоянии с «Челси». Ничья в гостях у гранда — неплохой результат для дебютанта.

Мало того, что «Краснодар» получил удовольствие от выступления на подобном уровне, так еще и оказался единственным российским клубом, вышедшим в Лигу Европы. Спасибо, «быки»! Хотя бы за то, что прошлогодний позор — отсутствие евровесны для России — не повторился.

И вот здесь уже одного кайфа мало. Во-первых, «Краснодар» — команда, имеющая успешный опыт игры в Лиге Европы. Во-вторых, «быки» в одиночестве. Им и набирать те самые очки, которые нужны российским клубам в таблице коэффициентов УЕФА. В-третьих, состав позволяет бороться за успех — конечно, если на команду Мурада Мусаева вновь не обрушатся травмы.

Но самое главное — соперник. «Краснодару» досталось «Динамо» из Загреба, с которым в одной группе играл ЦСКА. И как играл! Сначала — куча нереализованных моментов дома и унылые нули. Потом — гостевой проигрыш в ничего не значившем матче.

Конечно, «быкам» надо проходить такого оппонента. На контрасте с армейцами хоть один наш клуб должен доказать, что российский футбол еще жив. Несмотря на лимит, уровень легионеров и тактические аспекты. К тому же «Краснодар» априори сильнее. Команда Мусаева отрезками неплохо смотрелась в Лиге чемпионов — даже в проигранных матчах с «Севильей». Кроме того, в «Динамо» нет футболистов уровня Кабелла и Вандерсона.

Жизнь у «быков» налаживается. Задачу в Европе они решили. В РПЛ два последних матча выиграны с общим счетом 10:0, включая разгром «Локомотива». Есть шанс уйти на зимний перерыв в отличном настроении. А там и подготовиться к Лиге Европы.

На этот раз разговоры об удовольствии — в сторону. Можно было бы рассуждать о нем, если бы попался гранд типа «Милана» или «Манчестер Юнайтед». Но теперь с «Краснодара» спросят. И как с опытного участника Лиги Европы, и как с команды, обязанной побеждать «Динамо» по всем показателям: от мести за ЦСКА до трансферной стоимости игроков.

Главное для «быков» — заранее не зазнаться и не радоваться легкому сопернику. Что такое легкие соперники в группе, нам показали армейцы. И помнить: теперь «Краснодар» один. На этой молодой команде те самые очки, которые наша страна стремительно теряет в клубном рейтинге.

«Краснодар» их должен набирать. Тем более, с учетом столь удачного жребия.

Лига Европы. 1/16 финала

«Краснодар» (Россия) — «Динамо» Загреб (Хорватия)

Матчи 1/16 финала будут сыграны 18 и 25 февраля