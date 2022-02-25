Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал результат жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, в которой московский клуб встретится с «Лейпцигом».

«Очень жаль, что мы будем играть на нейтральном поле. Вот говорят: «Спорт вне политики», а на деле этого не происходит. Причем здесь команда? Ну я уже ничему не удивляюсь, — сказал Пресняков «СЭ». — Играем против Тедеско? Иронично получилось. Против него будет сложнее играть, потому что он хорошо знает ребят. Тем не менее «Лейпциг» не сильней других команд, которые могли бы попасться в качестве жребия. Сейчас уже такая стадия, на которой слабых команд нет. У болельщиков есть повод для гордости: «Спартак» — единственный российский клуб, который будет играть на таком высоком уровне. «Зенит» вылетел, но играл он очень хорошо, особенно заиграл, когда появился Сергеев».

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 10 марта. Ответные встречи пройдут 17 марта.

Напомним, что «Лейпциг» возглавляет бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско.