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«Лейпциг» возглавляет Тедеско, а болельщики любят такие истории". Джикия — о сопернике «Спартака» в Лиге Европы

Джикия заявил, что «Спартак» сделает все возможное, чтобы пройти «Лейпциг»
Роман Шишов
Корреспондент
Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Соперником красно-белых стал немецкий «Лейпциг».
«Лейпциг» — сильная команда, которая показывает сейчас отличный футбол, — цитирует Джикию сайт «Спартака». — В ее составе собраны очень качественные игроки, могу отметить хорошую линию атаки. Безусловно, будет интересное противостояние, тем более что соперника возглавляет Доменико Тедеско, а болельщики любят такие истории! Со своей стороны могу сказать, что мы сделаем все возможное для прохода в следующую стадию".
«Сеяные» команды (победители групп Лиги Европы) ответные матчи проведут на своем поле. Первые матчи 1/8 финала запланированы на 10 марта. Ответные поединки пройдут 17 марта.
Напомним, «Спартак» занял первое место в групповом турнире Лиги Европы, обогнав «Наполи», «Лестер» и «Легию». «Лейпциг» возглавляет экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско.
Источник: https://spartak.com/news/2022-02-25-georgiy_dzhikiya_o_leyptsige_sdelayem_vse_vozmozhnoye_dlya_prokhoda_v_sleduyushchuyu_stadiyu/
Георгий Джикия
ФК Лейпциг
ФК Спартак (Москва)
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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