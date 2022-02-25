«Лейпциг» возглавляет Тедеско, а болельщики любят такие истории". Джикия — о сопернике «Спартака» в Лиге Европы
Джикия заявил, что «Спартак» сделает все возможное, чтобы пройти «Лейпциг»
Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Соперником красно-белых стал немецкий «Лейпциг».
«Лейпциг» — сильная команда, которая показывает сейчас отличный футбол, — цитирует Джикию сайт «Спартака». — В ее составе собраны очень качественные игроки, могу отметить хорошую линию атаки. Безусловно, будет интересное противостояние, тем более что соперника возглавляет Доменико Тедеско, а болельщики любят такие истории! Со своей стороны могу сказать, что мы сделаем все возможное для прохода в следующую стадию".
«Сеяные» команды (победители групп Лиги Европы) ответные матчи проведут на своем поле. Первые матчи 1/8 финала запланированы на 10 марта. Ответные поединки пройдут 17 марта.
Напомним, «Спартак» занял первое место в групповом турнире Лиги Европы, обогнав «Наполи», «Лестер» и «Легию». «Лейпциг» возглавляет экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско.
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