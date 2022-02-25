Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Соперником красно-белых стал немецкий «Лейпциг».

«Лейпциг» — сильная команда, которая показывает сейчас отличный футбол, — цитирует Джикию сайт «Спартака». — В ее составе собраны очень качественные игроки, могу отметить хорошую линию атаки. Безусловно, будет интересное противостояние, тем более что соперника возглавляет Доменико Тедеско, а болельщики любят такие истории! Со своей стороны могу сказать, что мы сделаем все возможное для прохода в следующую стадию".

«Сеяные» команды (победители групп Лиги Европы) ответные матчи проведут на своем поле. Первые матчи 1/8 финала запланированы на 10 марта. Ответные поединки пройдут 17 марта.