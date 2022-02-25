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«Спартак» в 1/8 финала Лиги Европы сыграет с «Лейпцигом»

Соперником «Спартака» в плей-офф Лиги Европы стал «Лейпциг»
Роман Шишов
Корреспондент
«Спартак».
Фото Getty Images

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. По ее итогам «Спартак», который входил в число сеянных команд, на этой стадии получил в соперники «Лейпциг».

Сеяные команды (победители групп Лиги Европы) ответные матчи проведут на своем поле. Первые матчи 1/8 финала запланированы на 10 марта. Ответные поединки пройдут 17 марта.

Напомним, «Спартак» занял первое место в групповом турнире Лиги Европы, обогнав «Наполи», «Лестер» и «Легию». «Лейпциг» возглавляет экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

ФК Лейпциг
ФК Спартак (Москва)
3
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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