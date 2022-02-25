«Спартак» в 1/8 финала Лиги Европы сыграет с «Лейпцигом»

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. По ее итогам «Спартак», который входил в число сеянных команд, на этой стадии получил в соперники «Лейпциг».

Сеяные команды (победители групп Лиги Европы) ответные матчи проведут на своем поле. Первые матчи 1/8 финала запланированы на 10 марта. Ответные поединки пройдут 17 марта.

Напомним, «Спартак» занял первое место в групповом турнире Лиги Европы, обогнав «Наполи», «Лестер» и «Легию». «Лейпциг» возглавляет экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско.