Спиридонов: «Спартак» в РПЛ играет не очень хорошо, но в еврокубках показывает зубы"

Российский волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал «СЭ» результат матча 4-го тура Лиги Европы «Лестер» — «Спартак» (1:1).

«От игры остались хорошие впечатления, она прорисовывается. «Спартак» в РПЛ играет не очень хорошо, но в еврокубках показывает зубы. Цепляется за очки. Хоть и идем на последнем месте в группе, но игра в ЛЕ отличается, действует совершенно другая команда. В обороне играли не по своей воле. «Лестер» так хорошо выступил. Играть на выезде с такой командой и привозить очки — это дорогого стоит», — сказал Спиридонов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Также Алексей Спиридонов отметил, что «Спартаку» нужны были перемены на вратарской позиции.

«Нужны были перемены на этой позиции. Я хорошо отношусь к Максименко, но он немного поплыл. Когда ты на коне, тебя все любят. Как только оступился, ты изгой. Это не только в «Спартаке». Сегодняшняя пауза Максименко должна пойти ему на пользу, посмотрит на игру со стороны», — добавил Спиридонов «СЭ».

«Спартак» (4) после четырех туров в группе С Лиги Европы занимает последнее место. Следующий матч в еврокубках московская команда проведет дома с «Наполи» 24 ноября в 18:30 по московскому времени.