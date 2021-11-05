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Спиридонов: «Спартак» в РПЛ играет не очень хорошо, но в еврокубках показывает зубы"

12:55
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Российский волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал «СЭ» результат матча 4-го тура Лиги Европы «Лестер» — «Спартак» (1:1).

«От игры остались хорошие впечатления, она прорисовывается. «Спартак» в РПЛ играет не очень хорошо, но в еврокубках показывает зубы. Цепляется за очки. Хоть и идем на последнем месте в группе, но игра в ЛЕ отличается, действует совершенно другая команда. В обороне играли не по своей воле. «Лестер» так хорошо выступил. Играть на выезде с такой командой и привозить очки — это дорогого стоит», — сказал Спиридонов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Также Алексей Спиридонов отметил, что «Спартаку» нужны были перемены на вратарской позиции.

«Нужны были перемены на этой позиции. Я хорошо отношусь к Максименко, но он немного поплыл. Когда ты на коне, тебя все любят. Как только оступился, ты изгой. Это не только в «Спартаке». Сегодняшняя пауза Максименко должна пойти ему на пользу, посмотрит на игру со стороны», — добавил Спиридонов «СЭ».

«Спартак» (4) после четырех туров в группе С Лиги Европы занимает последнее место. Следующий матч в еврокубках московская команда проведет дома с «Наполи» 24 ноября в 18:30 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Краснодар

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»