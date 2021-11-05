Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на ничью в матче группового этапа Лиги Европы между «Лестером» и «Спартаком» (1:1).

«Меня очень порадовал настрой игроков. Селихов молодец, отразил пенальти! В целом никакого особенного прогресса в игре я не увидела. «Спартак» за одну победу может выйти в плей-офф? А кого он обыгрывать будет? «Легию»? В таком случае шансы есть», — сказала Смородская «СЭ».

«Спартак» после четырех туров в группе С Лиги Европы занимает последнее место. Следующий матч в еврокубках московская команда проведет дома с «Наполи» 24 ноября. Начало в 18:30 по московскому времени.