Смородская — о матче «Лестер» — «Спартак»: «Никакого особенного прогресса в игре я не увидела!»
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на ничью в матче группового этапа Лиги Европы между «Лестером» и «Спартаком» (1:1).
«Меня очень порадовал настрой игроков. Селихов молодец, отразил пенальти! В целом никакого особенного прогресса в игре я не увидела. «Спартак» за одну победу может выйти в плей-офф? А кого он обыгрывать будет? «Легию»? В таком случае шансы есть», — сказала Смородская «СЭ».
«Спартак» после четырех туров в группе С Лиги Европы занимает последнее место. Следующий матч в еврокубках московская команда проведет дома с «Наполи» 24 ноября. Начало в 18:30 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю