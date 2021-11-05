Александр Мостовой: «Приятный результат! «Спартак» рад, а «Лестер» кусает себя»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» результат матча 4-го тура Лиги Европы «Лестер» — «Спартак» (1:1).

«У «Спартака» в Лиге Европы дела еще идут. Поэтому еще перед игрой я говорил, что-либо проиграют с разницей в один мяч, либо будет ничья. Молодцы, что сражались и терпели. «Лестер» полностью переигрывал. На фоне игры с «Зенитом» и ничья с «Ростовом» — приятный результат. Поставили тех футболистов, которые должны играть. Рассказов не играл, ошибки вроде бы ушли. «Спартак» рад, а «Лестер» кусает себя. Впереди «Наполи», который приедет очень злым», — сказал Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

«Спартак» после четырех туров в группе С Лиги Европы занимает последнее место. Следующий матч в еврокубках московская команда проведет дома с «Наполи» 24 ноября в 18:30 по московскому времени.