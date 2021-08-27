Итоги жеребьевки Лиги Европы: «Монако» Головина в группе с «ПСВ», «Байер» Лунева — против «Селтика»
В Стамбуле прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2021/22.
Группа A: «Лион», «Рейнджерс», «Спарта», «Брондбю»;
Группа B: «Монако», «ПСВ», «Реал Сосьедад», «Штурм»;
Группа C: «Наполи», «Лестер», «Спартак», «Легия»;
Группа D: «Олимпиакос», «Айнтрахт», «Фенербахче», «Антверпен»;
Группа E: «Лацио», «Локомотив», «Марсель», «Галатасарай»;
Группа F: «Брага», «Црвена Звезда», «Лудогорец», «Мидтьюлланн»;
Группа G: «Байер», «Селтик», «Бетис», «Ференцварош»;
Группа I: «Динамо» Загреб, «Генк», «Вест Хэм», «Рапид».
Команда, занявшая первое место в группе, напрямую выходит в плей-офф Лиги Европы. Вторая команда сыграет в стыковых матчах за выход в плей-офф с третьей командой из Лиги чемпионов, а третья команда Лиги Европы сыграет в стыковых матчах со второй командой Лиги конференций за выход в 1/8 финала ЛК.
Первый матч пройдет 16 сентября, последний тур состоится 9 декабря.
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