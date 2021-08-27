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Смородская: «У «Локомотива» есть шанс зацепиться за выход из группы»

13:48
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала результаты жеребьевки Лиги Европы для железнодорожников.

«Тяжелый случай. А что делать? Надо играть. Сильные команды в группе? А «Локомотив» разве слабый? Слабые не играют в Лиги Европы, надо выходить на поле и играть. Будет сложно зацепиться за выход в плей-офф, но надо стараться. У «Локомотива» сейчас состав не укреплен, будет тяжело. Я вижу у них игру, подготовку под каждого соперника. Николич проводит серьезную работу. Шансы на выход есть», — сказала Смородская «СЭ».

Жеребьевка группового турнира состоялась сегодня, 27 августа. «Локомотив» сыграет с «Лацио», «Марселем» и «Галатасараем».

Первый матч пройдет 16 сентября, последний тур состоится 9 декабря.

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Артем Бухаев все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22: жеребьевка группового турнира, состав групп, соперники «Спартака» и «Локомотива»