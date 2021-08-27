Смородская: «У «Локомотива» есть шанс зацепиться за выход из группы»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала результаты жеребьевки Лиги Европы для железнодорожников.

«Тяжелый случай. А что делать? Надо играть. Сильные команды в группе? А «Локомотив» разве слабый? Слабые не играют в Лиги Европы, надо выходить на поле и играть. Будет сложно зацепиться за выход в плей-офф, но надо стараться. У «Локомотива» сейчас состав не укреплен, будет тяжело. Я вижу у них игру, подготовку под каждого соперника. Николич проводит серьезную работу. Шансы на выход есть», — сказала Смородская «СЭ».

Жеребьевка группового турнира состоялась сегодня, 27 августа. «Локомотив» сыграет с «Лацио», «Марселем» и «Галатасараем».

Первый матч пройдет 16 сентября, последний тур состоится 9 декабря.