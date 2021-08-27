«Спартак» сыграет в Лиге Европы с «Наполи», «Лестером» и «Легией»
13:38
Стали известны соперника «Спартака» по групповому турниру Лиги Европы сезона-2021/22.
Московский клуб сыграет с «Наполи», «Лестером» и «Легией».
Команда, занявшая первое место в группе, напрямую выходит в плей-офф Лиги Европы. Вторая команда сыграет в стыковых матчах за выход в плей-офф с третьей командой из Лиги чемпионов, а третья команда Лиги Европы сыграет в стыковых матчах со второй командой Лиги конференции за выход в 1/8 финала ЛК.
Первый матч пройдет 16 сентября, последний тур состоится 9 декабря.
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