«Спартак» сыграет в Лиге Европы с «Наполи», «Лестером» и «Легией»

Стали известны соперника «Спартака» по групповому турниру Лиги Европы сезона-2021/22.

Московский клуб сыграет с «Наполи», «Лестером» и «Легией».

Команда, занявшая первое место в группе, напрямую выходит в плей-офф Лиги Европы. Вторая команда сыграет в стыковых матчах за выход в плей-офф с третьей командой из Лиги чемпионов, а третья команда Лиги Европы сыграет в стыковых матчах со второй командой Лиги конференции за выход в 1/8 финала ЛК.

Первый матч пройдет 16 сентября, последний тур состоится 9 декабря.