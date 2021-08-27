Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

«Спартак» сыграет в Лиге Европы с «Наполи», «Лестером» и «Легией»

13:38
Теги:

Стали известны соперника «Спартака» по групповому турниру Лиги Европы сезона-2021/22.

Московский клуб сыграет с «Наполи», «Лестером» и «Легией».

Команда, занявшая первое место в группе, напрямую выходит в плей-офф Лиги Европы. Вторая команда сыграет в стыковых матчах за выход в плей-офф с третьей командой из Лиги чемпионов, а третья команда Лиги Европы сыграет в стыковых матчах со второй командой Лиги конференции за выход в 1/8 финала ЛК.

Первый матч пройдет 16 сентября, последний тур состоится 9 декабря.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Песков прокомментировал плакаты с Калининградской областью в составе ФРГ
Что Бородина рассказала о Собчак на вечеринке Блиновской
Жрицы Третьего рейха: как нацисты сделали проституцию госслужбой
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
1
Офсайд