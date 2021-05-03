Федун был прав год назад: «Зенит» огреб в Лиге чемпионов. Прав он и сейчас: только питерцы заслужили золото

Обозреватель «СЭ» — о третьем кряду чемпионстве «Зенита».

Не «на минималках»

Досрочно становиться чемпионами, тем более в третий раз подряд, можно по-разному. Порой это происходит с безразличным выражением лиц, а на поле, что называется, «на минималках». И публика в таких случаях радуется так же сдержанно, не происходит настоящего обмена эмоциями.

Единственная в российской истории команда, которая до «Зенита» побеждала в трех и более первенствах подряд, «Спартак» 90-х, делала это по-всякому. В 93-м, например, играла дома унылые 1:1 с «Океаном» из Находки, и Олег Романцев в наказание не позволял футболистам сделать круг почета, забирал их в раздевалку, а там устраивал дикую головомойку. А вот в 98-м, после 4:1 у приличного в то время «Шинника», не скрывал радости из-за отношения к своим болельщикам со стороны игроков, совсем недавно побеждавших «Реал» Гуса Хиддинка.

Сегодняшнему «Зениту» побеждать «Королевский клуб» светит еще не скоро — сначала бы «Брюгге» научиться, — но к поклонникам сине-бело-голубые относятся достойно. И к тому, как выглядят в их глазах, — тоже. Иначе не было бы этих куражных 6:1 у прямого конкурента, который перед тем выиграл 11 матчей подряд.

Этот матч утвердил гербовой печатью то, что в России равных «Зениту» сейчас действительно нет. Но невозможно и неправильно заболевать склерозом и забывать, как сыграла питерская команда в последнем розыгрыше Лиги чемпионов, как набрала одно очко в шести матчах, будучи посеянной из первой корзины.

Даже во многих топовых чемпионатах есть свои «Баварии», «ПСЖ» и «Ювентусы», которые поднимают главный трофей из года в год за редчайшими исключениями. В Германии, Франции и Италии публика тоже относится к этому с раздражением. Но если топы подтверждают свой уровень на континенте — это худо-бедно примиряет остальных с их существованием. Так, как в середине нулевых ЦСКА Валерия Газзаева подтверждал три чемпионства за четыре года выигранным в то же время Кубком УЕФА, а первая версия газпромовского «Зенита» имени Дика Адвоката конвертировала десятки миллионов за Тимощука и Данни в Кубок УЕФА и Суперкубок Европы.

Если клуб может себе позволить в нынешние, не самые жирные времена покупать Малкомов и Венделов, то как минимум выхода из группы ЛЧ (а скорее даже четвертьфинала) болельщики вправе от него требовать — и злиться, когда из года в год этого не происходит.

Но вот именно такие 6:1 с пылающим до последней секунды у команды пламенем дают надежду, что от дна в Европе «Зенит» уже оттолкнулся. Футбол не прощает вальяжности — какая была, допустим, в первом тайме стартового матча с «Брюгге». И он же воздает за настоящую, вложенную в него без остатка эмоцию. Ту, что мы увидели у «Зенита» в золотом матче чемпионата РПЛ-2020/21.

Подрыв бронепоезда на Крестовском

По 3:1 с «Динамо» и «Спартаком» в декабре, 3:2 в гостях у ЦСКА в марте, 6:1 у «Локомотива» в мае. Эти четыре победы с общим счетом 15:5, одержанные «Зенитом» в самые пиковые моменты, — ключ к признанию того, что никакого другого чемпиона в этом сезоне быть не могло. То, как уверенно и властно «Зенит» провел матчи, перед которыми многие в нем сомневались, нагляднее всего объясняет, отчего закономерность нынешнего золота заклятого врага признает даже такой известный «доброжелатель» сине-бело-голубых, как Леонид Федун.

Вы же помните прошлогодние пассажи владельца «Спартака» насчет «дутого чемпиона», который «огребет» в Лиге чемпионов, «поскольку не будет судейской поддержки». Это говорилось менее года назад, в прошлом июне, и насчет результата выступлений в главном еврокубке, кстати, Федун оказался прав. Но сейчас ничего подобного он не произнес — напротив, отметил, что никто, кроме «Зенита», не заслужил чемпионства. Причем это было еще до подрыва бронепоезда на Крестовском.

Заметьте, позора в ЛЧ Леонид Арнольдович питерцам теперь не сулит. В том, что не касается своей команды, он очень часто оказывается прав.

С тем, что «Зенит» на сто процентов заслужил нынешнее золото, спорить, на мой взгляд, могут только самые горячие и бескомпромиссные фанаты других клубов. Но закономерна или случайна такая оглушительная развязка?

И то и другое.

Много лет назад разговаривали мы с Леонидом Слуцким, и тогда еще молодой, не увешанный золотыми медалями тренер поделился мыслью, которая врезалась в память. И всплыла в тот самый момент, когда «Зенит» в главном весеннем матче РПЛ 2021 года убивал «Локомотив» — 6:1. Слуцкий говорил о том, что в абсолютно любом матче, как бы он ни закончился, можно найти момент, который закончился бы чуть по-другому — и вся игра могла бы сложиться совсем иначе. Поэтому о команде по одному матчу судить нельзя. А можно только по длинной дистанции.

На «Газпром-Арене» таким поворотным эпизодом стало попадание на восьмой минуте в перекладину юного полузащитника «Локомотива» Максима Мухина. Команда Марко Николича за всю весну ни разу не оказывалась в положении отыгрывающегося — и выдала феноменальную 11-матчевую победную серию во всех турнирах.

Пробей Мухин из пределов штрафной парой сантиметров ниже, окажись красно-зеленые в комфортной для себя ситуации — и дальше в этот вечер могло пойти по-всякому. Едва ли Сергей Семак тогда смог бы включить свой хитрый план А и отдать мяч «Локомотиву», который к этому оказался абсолютно не готов. Поведя 1:0, «Локо» сам шарахался бы от мяча как от прокаженного.

При 0:0 же гостям надо было забивать, чтобы сохранить шансы на золото — пускай и в любом случае иллюзорные, поскольку, даже если бы «Локо» выиграл, «Зениту» пришлось бы сильно постараться, чтобы упустить титул, — для этого нужно было бы проиграть еще и «Уфе». В итоге игроки Николича с не свойственной им наивностью попали в искусно расставленные Семаком и его штабом ловушки.

Что было дальше — вы видели сами, и о степени готовности «Локо» биться за золото этот эффект карточного домика говорит, увы, сам за себя. Разваливаться до такой степени в подобных матчах — стыд.

2 мая. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив» — 6:1. Мацей Рыбус и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Даже Рыбус в перерыве не настаивал на том, что Дзюба на нем фолил

И не надо напирать на якобы не назначенный штрафной перед первым голом. Во-первых, потому, что подобные оправдания напоминают легендарную фразу главного тренера сочинской «Жемчужины» Арсена Найденова после 0:7 от «Ротора»: «Судья сломал нам игру. Пятый и седьмой голы были забиты из офсайда». Во-вторых, потому, что тут обсуждать нечего. Если, конечно, автоматически не включать мантру «Газпром все купил».

Посмотрел в перерыве замедленный повтор и на сто процентов убежден, что никакого фола Артема Дзюбы на Мацее Рыбусе не было. Во-первых, поляк уже отдал пас, а не прокинул — как верно заметил Андрей Аршавин — мяч себе на ход. Во-вторых, оба футболиста по инерции продолжили движение лоб в лоб, и естественно, что более крупный форвард снес поляка — не играя, однако, при этом опасно. И мяч к этому уже не имел никакого отношения, и блокировкой там не пахло. Даже сам Рыбус в интервью в перерыве не стал утверждать, что там был явный фол, — хотя когда игрок убежден в этом, то с пылу с жару всегда выдает все, что думает.

Это было абсолютно нормальное игровое столкновение, в котором стоит обратить внимание на целый ряд других вещей. Как, например, капитан «Локо» Ведран Чорлука за одну атаку даже не один, а три раза не успел за Сердаром Азмуном. Как дважды после ударов в упор иранца и Малкома пришлось спасать гостей Маринато Гильерме. И как потом неловко сыграл все тот же Мухин, от которого мяч отскочил к Дзюбе. А дальше уже был топовый для такого игрового эпизода «парашютик», которым любой человек, который любит футбол, вне зависимости от личного отношения к Артему не сможет не восхититься.

Лично мне жаль, что в начале игры Мухин попал в перекладину — при 0:1 с точки зрения драматургии, как выразился бы Геннадий Орлов, тем интереснее было бы смотреть футбол. Но Мухин не забил, спустя 11 минут мяч от него отскочил к Дзюбе, тот исполнил, а дальше...

А дальше «Локомотива» на поле не стало. Адаптироваться к новой для себя образца этой весны ситуации на поле красно-зеленые не смогли, и для претендента на чемпионство и на участие в Лиге чемпионов оказались просто унижены.

А когда задаешься вопросом, почему это произошло до такой зубодробительной степени — вспоминаешь те самые слова Слуцкого, которые я привел в самом начале этого текста. О том, что судить о команде нужно по длинной дистанции.

В этом сезоне «Зенит», хоть и выиграл чемпионат в третий раз подряд с одним и тем же тренером, отличался от себя прежнего каким-то особенным умением и желанием добивать. Если поперло — идти до конца. Почему-то, правда, это работало только на своем поле. Но работало.

Если на выезде у чемпиона показатели достаточно рядовые — 5 побед, 6 ничьих, 2 поражения, соотношение мячей 18-12 — то на Крестовском острове клубы РПЛ подвергались изощренным пыткам. В 15 матчах — 13 побед, ничья с «Ростовом» и проигрыш... Слуцкому, его «Рубину».

Причем 1:2 с Казанью оказались единственным матчем, когда «Зенит» дома забил меньше двух мячей. Да и по два-то повезло получить только ЦСКА, «Ростову» и «Химкам». Три были вообще нормой. А случались за один этот сезон и 4:1, и 6:0, и 5:1, и 4:0, и 6:0, и 6:1 — словом, весь цветник! В общей сложности в 15 домашних матчах «Зенит» забил 53 мяча, то есть по 3,53 за игру. Даже по сравнению с двумя предыдущими сезонами это аномально много — тогда было 39 и 37.

Такая лютая игра на своем поле, появившаяся в течение сезона привычка не останавливаться на двух-трех мячах и привела к крушению паровоза. Если в этом сезоне сухими чужие ворота «Зенит» не оставлял вовсе, а одним мячом ограничился лишь раз, то год назад ноль в графе забитых был с «Ахматом», «Локомотивом» и «Уфой», по одному — с «Краснодаром», ЦСКА и «Спартаком»; два года назад питерцы не смогли на своем поле распечатать ворота красно-белых и лишь по разу сделали это с «Арсеналом», «Ахматом» и «Рубином». Почувствуйте разницу.

Проверка на прочность после скандала с Дзюбой

Андрей Аршавин, комментируя в телестудии третье чемпионство подряд, не увидел никакого принципиального различия в чемпионских командах трех лет. Мол, каркас «Зенита» Семака сформировался после одновременного прибытия тройки Ракицкий — Барриос — Азмун и перехода на 4-4-2. И главный тренер, и пара форвардов Дзюба — Азмун, и эта схема — в целом все осталось. Остальное, по мнению Аршавина, несущественно.

Глобально, наверное, это так. Но на одних общих вещах до трех чемпионств подряд все равно не доедешь — жизнь меняется каждый день, и какие-то гайки нужно подкручивать и не ошибаться в этом раз, а то и два в неделю. В каждом матче, на каждой тренировке.

Взять, например, этот сезон — и тот его осенний отрезок, когда Азмун с Дзюбой то растеряли форму, то стали травмироваться. Сейчас, глядя на голевое лидерство иранца с 19 мячами, что с конца августа по конец ноября он за 12 матчей подряд забил лишь два мяча, и те в одном разгромном матче с «Уфой». Да и у россиянина в тот же период был период в семь встреч, когда он набрал лишь 1+2. То есть далеко не весь сезон тандем лучших снайперов лиги тащил «Зенит» на своем горбу!

Итак, посмотрим на фрагмент с 10-го по 16-й туры, за которые два форварда, вместе взятые, набрали лишь три очка по системе «гол плюс пас», а Азмун вообще молчал, пропустив к тому же четыре матча. В одном из которых, с «Химками» Игоря Черевченко, не играл и Дзюба.

Солидность подмосковной команды мы знаем. И тем не менее Семак нашел способ выиграть у нее в гостях — 2:0. В этой части сезона роль вожака примерил на себя ныне запасной Ерохин — четыре мяча в четырех матчах подряд. Дважды тогда забил Кузяев, по разу — Караваев, Дуглас Сантос, Мостовой, Сутормин и Ловрен. Пять голевых передач отдал Дуглас Сантос, три — Оздоев, по одной — Кузяев, Сутормин, Караваев, Жирков, Круговой, Ерохин...

Когда это было нужно, новые лидеры находились — пусть и забивали не столь регулярно и много, но и упасть команде не позволяли. А потом возвращались старые — и на фоне трех очков на двоих в семи матчах октября-ноября в трех декабрьских турах набирали 11. И все становилось на свои места.

Кстати, если посмотреть распределение голов и передач у Азмуна и Дзюбы по месяцам, то можно увидеть, что Артем прошел сезон ровнее (у него был всплеск — 5+2 — в сентября и лишь 0+1 в октябре, но глобально его вверх вниз не болтало), тогда как у Сердара было четкое распределение по месяцам — то густо, то пусто. Три пика формы: август (4+1), декабрь (5+1), апрель и начало мая (6+0). Но в 14 матчах, которые проходили в течение всей осени и февраля с мартом — 4 гола и 0 передач. Уменьшить периоды таких спадов — задача и самого форварда, и Семака, если Азмун не уедет из «Зенита» на повышение.

Есть глубокие специалисты в тактике, которые распишут вам в деталях, как именно менялся «Зенит», на время оставшись без своих звезд. Но нельзя все сводить к футбольной математике, хотя и она важна. Я же остановлюсь на очень важном, полагаю, психологическом аспекте, когда коллектив прошел настоящую проверку на прочность. И выдержал ее.

Имею в виду тот самый ноябрьский скандал вокруг Дзюбы. Точнее, реакцию на него.

В «Зените» собралось много игроков с амбициями, часть которых вынуждена сидеть на лавке. Это всегда — угроза для атмосферы в коллективе. Один из самых больших вызовов для главных тренеров ведущих клубов любой страны — чтобы скамейка была едина с основой. Чтобы они не были двумя разными командами.

Дзюба — вожак, но он не молодеет. И когда случилось то, что случилось, в раздираемом противоречиями коллективе начались бы разброд и шатания. Кому-то захотелось бы выловить рыбку в мутной воде, сбросить действующих вожаков стаи, самому в таковые пробиться.

Но на следующий день после обнародования скандального видео Дзюба, не забив вначале пенальти «Краснодару», затем отправил в сетку ворот «быков» победный мяч. И когда месяцы спустя обсуждали этот момент с Вячеславом Караваевым, тот предложил посмотреть, как радовалась тому голу вместе с Дзюбой вся команда. И сделал вывод о том, как эта общая поддержка капитана ее сплотила, а сам он тем голом вызвал еще большее уважение партнеров — вот как должен реагировать на такие неприятности мужик!

Абсолютно убежден, что последовавшие очень скоро победы «Зенита» в важнейших декабрьских домашних матчах с «Динамо» и «Спартаком», который перед ними встал с питерцами вровень в таблице, берут корни именно там, в единой и правильной реакции команды на историю с Дзюбой.

Вы вправе относиться к нему как хотите. Но именно Артем — клей, на котором держится этот «Зенит», причем как на поле, так и за его пределами. Магомед Оздоев говорил мне в интервью: «Зенит» живет на шутках Дзюбы! В какие-то напряженные моменты его шутка расслабляет команду. В коллективе всегда должен быть человек, который разряжает обстановку".

Разряжает — за пределами поля. А потом выходит на газон — и в главные дни берет слово. Вы же помните список из четырех ключевых матчей сезона? Так вот, в декабре против «Динамо» Дзюба забил первый и второй мячи хозяев. Не остался без гола со «Спартаком» — пусть и в самой концовке. Открыл счет в Москве с ЦСКА, а потом отдал передачу Венделу на второй гол. И, наконец, открыл шоу-программу с «Локомотивом» красавцем-парашютом, а затем прибавил к нему еще гол и пас.

Тем, кто торопится воскликнуть: «Акела промахнулся!» придется еще некоторое время подождать. Что и матч Россия — Словения наглядно показал.

Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Цените Семака!

После того же скандала мог, наверное, выказать сомнение в Дзюбе и Семак. И Артем бы это наверняка почувствовал. Тем более что доброжелатели не устают запускать слухи об их недопонимании.

Но в критической ситуации главный тренер выпустил форварда с «Краснодаром» в стартовом составе — и не заменил, ни когда у того ничего в первом тайме не получалось, ни после нереализованного пенальти. Эта вера, доказанная делом, была для Дзюбы важнее любых слов, и он отблагодарил Семака победным голом. Хотя находился в этот период явно не в форме — если посмотреть все вокруг встречи с «быками», то в трех матчах до нее и в двух после у Артема было ноль голов и результативных передач. А в тот день — 1+1.

Однажды лет 15 назад, в середине 2000-х, общались молодой тренер Слуцкий, только начавший работать с первой своей командой премьер-лиги, «Москвой», и опытнейший капитан «горожан» Семак. И тренер спросил:

— Сэм, ты работал со многими тренерами. Можешь сказать, какими качествами он должен обладать, чтобы считаться специалистом выскокой квалификации?

Семак задумался. А потом выдал то, что Слуцкий запомнил надолго:

— Иногда смотришь на тренера и думаешь: вроде и это качество у него есть, и то, но добиться почему-то ничего не удается. А другой на одном качестве может всю жизнь переть — и все подряд выигрывать. Поэтому я не могу ответить на вопрос, каким должен быть «джентльменский набор» тренера. Поскольку никаких закономерностей здесь нет.

Послушал Слуцкий игрока-ветерана — и окончательно понял, что в тренерской профессии не надо вообще никому подражать, о каких бы суперавторитетах ни шла речь, а нужно просто выбрать свой путь и следовать ему.

«Сэм» тогда еще не предполагал, что, во-первых, имеет дело с будущим трехкратным тренером-чемпионом России. А во-вторых, что сам через полтора десятилетия таковым станет — причем во главе «Зенита», к которому на тот момент за всю долгую карьеру не имел никакого отношения. И при этом проиграет «Рубину» Слуцкого оба матча в чемпионате...

Тренеры Семак и Слуцкий близки друг к другу в том, что делают ставку на общение с игроками. Оздоев, например, говорит о своем главном тренере: «Это человек, с которым можно пообщаться, обсудить любые проблемы. Ты всегда осознаешь, что он может тебя понять, войти в твою ситуацию, и благодарен ему за это. Это дает результат, поскольку тренер — в первую очередь психолог. Семак может эмоционально разгрузить тебя, что очень важно. Мне есть с чем сравнивать. И так у него происходит со всеми».

И на распространенное замечание, как-то озвученное Геннадием Орловым — мол, Семаку не хватает плетки — тот же Оздоев реагирует так: «Если человек дает результат — значит. Его работа правильная. В России тяжело три года подряд доминировать, а Семаку это удается. У каждого свой стиль, и если бы он ходил с этой условной плеткой, все бы, наоборот, говорили, что ему не хватает человечности. Это очень тонкая грань, которую нелегко поймать».

Когда я слышу или читаю, что для выхода на новый уровень «Зениту» обязательно нужно сменить Семака на какого-нибудь продвинутого иностранца — мне становится смешно. Ни один вменяемый футбольный руководитель в мире не поменяет тренера, который выиграл три чемпионата подряд. И два — тоже.

Громкие имена зачастую могут эффективно работать только на своей территории. А то и вовсе оказываются яркими фантиками, внутри которых — ничего. Какой из двух этих вариантов продемонстрировал в том же Санкт-Петербурге, допустим, Роберто Манчини — выбирайте сами. Мне он за время пребывания в Питере запомнился только почти бессмысленным, но очень дорогим приобретением пяти аргентинцев, отправкой Дзюбы в «Зенит-2» и последующим пиаром Кокорина в «Фиорентине», о чем сейчас во Флоренции, думаю, сильно жалеют. Ценник у него был в разы побольше, чем у Семака, а на выходе не оказалось даже места в Лиге чемпионов. При этом не думаю, что «Газпром» ему помогал меньше, чем российскому преемнику.

Речь совершенно не о том, что российские тренеры сильнее или предпочтительнее зарубежных, или наоборот. С каждым выходит по-разному. Нельзя мыслить стереотипами. Нужно — категориями «он», а не «они». Так, как когда-то сказал игрок Семак тренеру Слуцкому, что закономерностей в этой профессии нет, каждый хорош чем-то своим, индивидуальным.

Вот работал в «Рубине» приличный испанский тренер Хави Грасия. Был бы неприличный — не взяли бы в «Уотфорд», и там бы у него не получилось недурно. Но вот в Казани — совсем не вышло. Тогда как у россиянина Слуцкого — получается.

И когда я читаю, что Семак хорош лишь для того, чтобы выигрывать чемпионат, а для Лиги чемпионов должен быть кто-то покруче, то задаю вопрос: а в первенстве-то, чтобы туда попасть, побеждать не надо? Или это гарантировано автоматически? Если так думаете — то вспоминайте сезоны с Манчини, ранее — с Мирчей Луческу (при всем его нынешнем блеске в Киеве), да и второй год с Андре Виллашем-Боашем.

Не просто выиграть однажды, а не выпустить из рук ситуацию; не посчитать, что дальше победы будут приходить сами собой, — это особое искусство. Семак показал, что им обладает. Клуб же показал, что умеет это видеть и ценить.

А опыт, который позволит не провалиться третий сезон подряд в Лиге чемпионов, очень надеюсь, тренер обрел. Осень, конечно, покажет. Но огонь этих 6:1 внушает надежду.

Только бы до осени он, этот огонь, не погас.