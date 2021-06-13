«Здесь нет места эгоизму, трусости или сомнению». Главный тренер сборной Англии объясняет, как футбол объединяет страну

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт на страницах The Players ' Tribune перед стартом Евро-2020 объясняет, что для его команды и для всей страны значит этот турнир.

Дорогая Англия.

Это был невероятно сложный год. Все столкнулись с изоляцией и с потерями. Но мы также видели примеры настоящего героизма и самопожертвования. Этот год показал нам хрупкость человеческой жизни и заставил задуматься, что действительно имеет значение. И когда вы думаете об этом, то уже вряд ли футбол кажется столь важным. И именно об этом я и хочу поговорить.

Я понимаю, что чемпионат Европы по футболу вызывает много эмоций. Что эта сборная Англии вызывает много разных чувств. И не имею права говорить за всю страну, но хочу поделиться несколькими мыслями.

Когда английский футболист выходит на поле в футболке с тремя львами на гербе, то у него есть шанс подарить людям воспоминания, которые они пронесут сквозь годы.

Мы видели это во время чемпионата мира-2018 в России. Ночные гуляния по улицам, праздник и счастье. Когда играет Англия, то ты понимаешь, что за тобой следят не тысячи и даже не миллион. На поле ты представляешь 50 миллионов человек.

Вы помните, где вы смотрели эту игру. С кем. И кем вы сами были в тот момент.

Первый матч сборной Англии, который я сам хорошо помню, — это чемпионат мира 1982 года. Тогда мне было 11 лет. Это был первый чемпионат мира на моей памяти, на который попала Англия. И я просто сходил с ума. Я наклеил на стену большую таблицу, чтобы записывать результат каждого матча, автора каждого забитого мяча, каждую важную деталь.

Я мчался домой из школы, чтобы успеть к стартовому матчу против Франции. И видел, как Брайан Робсон открыл счет уже на 27-й секунде! Юный болельщик «Юнайтед» становится свидетелем, как его кумир забивает в самом важном турнире на планете... Футбол навсегда стал для меня самым главным.

В том же году я наблюдал за тем, как Лютер Блиссетт делает хет-трик в победном матче против Люксембурга (9:0). Многие, наверное, забыли этот результат, но мне он запомнился навсегда.

Каждая игра, кто бы ни был в соперниках, способна создать для болельщика воспоминания на всю жизнь.

Почему для нас это так важно?

Матчи сборной Англии объединяют страну. В этот момент все стремятся к одному результату, к одной цели. Это вопрос нашей гордости.

Меня научил этому мой дедушка. Он был настоящим патриотом, сражался на полях Второй мировой войны.

Так что идея о том, что ты представляешь «королеву и страну», всегда была важна для меня. Дедушка объяснил мне важность того, что нужно честно служить своей стране. Мы делаем это разными способами, но я и не отрицаю, что любая моя неудача не может сравниться по тяжести последствий с тем, если бы он потерпел неудачу в своей службе много лет назад. И каждый раз, как играет национальный гимн, я думаю об этом.

У каждого человека есть гордость. Есть чувство собственного достоинства. В том числе и у футболистов.

Но иногда фанаты забывают, насколько эти матчи важны для самих спортсменов.

В конце концов, все они тоже были и остаются фанатами футбола. Все начиналось именно с этого. Как детьми они сидели перед телевизором, а на стене висела еще не заполненная таблица с результатами матчей.

Да, время изменилось. Футболисты уже не так близко общаются с болельщиками. Они не ездят на игры на одном автобусе. Не встречаются в пабе и не обсуждают игру за пинтой пива.

Но, несмотря на все перемены, не смейте ставить под сомнение чувство гордости каждого английского футболиста, которому посчастливилось надеть форму с тремя львами на гербе.

Идея, что для кого-то это может не иметь значения, мягко говоря, ошибочна. И не нужно сильно углубляться в этот вопрос, чтобы все понять.

Достаточно увидеть, с какой гордостью футболисты приезжают на сбор национальной команды. С какими чувствами выходит на первую тренировку новичок сборной. Для него это — исполнение мечты. Мечты, которая несколько поколений жила в семье.

Попасть в сборную Англии — это очень сложный и тернистый путь.

За всю историю за сборную Англии сыграли около 1200 человек. Всего.

Это настоящая привилегия. Поймите, что многие футболисты начинают свой путь в скромных клубах: «Барнсли», «МК Донс», «Шеффилд Юнайтед»... И мечты у них тоже скромные. Так что попасть в число избранных... Гордость просто переполняет тебя.

И в сборной все стремятся к одной цели. Здесь нет места эгоизму, трусости или сомнению.

Футболист — пример для подражания. Он должен понимать, что не только отвечает за результат на поле, но и влияет на общество. Он может дать всей стране прилив уверенности или заставить ее сомневаться.

Поэтому я никогда не верил, что мы должны думать только о футболе.

Я понимаю, что сейчас мой голос слышат не из-за того, какой жизненный опыт я приобрел, а из-за того, что я — тренер сборной Англии. Дома я могу быть любящим отцом и обычным семьянином, но на публике я — главный тренер главной команды страны. Я ответствен перед людьми, которые меня слушают. Как и футболисты ответственны перед людьми, которые за них переживают.

Социальные сети предоставили им отличную платформу для того, чтобы их голоса тоже услышали. И мне даже иногда кажется, что это поколение английских футболистов ближе к болельщикам, чем многие предыдущие.

Но у меня всегда срабатывает родительский инстинкт. В конце концов, я уже дожил до тех лет, когда большинство футболистов годятся мне в сыновья.

И вот я вижу, как они лезут в свои смартфоны сразу после матча. И у меня проносится мысль в голове: «А хорошая ли это идея?»

Все эти оскорбительные сообщения в Twitter или Instagram... Это никогда не пойдет на пользу.

Я всегда хочу защитить своих футболистов. Но я никогда не буду устанавливать какие-то ограничения. Я доверяю им и верю, что они уже достаточно взрослые, чтобы самим принимать решения.

Последние 18 месяцев были тяжелыми. Все столкнулись с серьезным испытанием.

Но я все равно не могут понять некоторые вещи.

Зачем обмениваться с кем-то оскорблениями?

Почему кто-то может оскорбить человека только из-за цвета кожи?

Но для таких людей меня есть плохие новости. Вы проиграете. Я вижу, что мир движется в другом направлении.

Растет новое поколение. Их взгляды отличаются от тех, на которых вырос я. И я это прекрасно понимаю.

На нашем небольшом острове мы привыкли защищать устои и традиции. Но это не должно стоять на пути прогресса.

И здесь я снова возвращаюсь к футболу. Именно он является той силой, что объединяет нашу страну.

Вы можете не любить какой-то клуб, выходить на протесты простив создания Суперлиги, иметь свои взгляды и мысли... Но когда играет сборная, то все эти различия уходят. И мы гордимся одной командой.

Конечно, меня и нашу команду будут оценивать по итоговому результату. Только одна сборная может выиграть чемпионат Европы. Мы никогда не могли этого сделать и отчаянно стремимся исправить это.

Поверьте мне.

Но речь не только о счете на табло. Когда играет Англия, то это нечто гораздо большее.

Как футболисты ведут себя на поле, как они вдохновляют других людей. За 90 минут мы можем подарить человеку яркое воспоминание. Не только на одно лето. На всю жизнь.

И если нам это удастся, то мы сможем гордиться собой.