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Евгеньев заменит Мостового в заявке сборной России на Евро-2020

11:40
Роман Евгеньев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Евгеньев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В заявке сборной России на Евро-2020 произошло изменение, информирует пресс-служба национальной команды. В связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования полузащитника «Зенита» Андрея Мостового тренерский штаб принял решение включить вместо него в заявку на турнир защитника «Динамо» Романа Евгеньева.

Как сообщили в пресс-службе национальной команды, 22-летний Евгеньев появится в расположении сборной сегодня, но после последней тренировки перед матчем с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург).

Сегодня, 11 июня, стало известно, что Мостовой сдал второй положительный тест на коронавирус.

В минувшем сезоне Евгеньев провел 27 матчей в РПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 1 передачу.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в группе B с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

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