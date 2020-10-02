Николас Ломбертс: «Болельщикам во время Евро понравится в Санкт-Петербурге»

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс дал советы, какие места Санкт-Петербурга стоит посетить гостям Евро-2020. Ломбертс защищал цвета питерского клуба с 2007 по 2017 год.

— Петербург — один из самых красивых городов, что я видел, — цитирует портал Welcome2020 Ломбертса. — Мне посчастливилось провести здесь значительную часть своей карьеры, я полюбил этот город и могу утверждать, что болельщикам во время чемпионата Европы тут понравится. Здесь есть всё, чтобы провести турнир на самом высоком уровне.

Защитник предложил гостям посетить Царское село, усыпальницу Романовых в Петропавловской крепости, Спас на Крови и Исаакикевский собор.