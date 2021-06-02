Ибрагимович, Серхио Рамос, ван Дейк и еще 13 крутых игроков, пропускающих Евро-2020. Есть даже футболист из России

Составили символическую сборную.

Марк-Андре тер Штеген, Германия

После матча 37-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в своем Instagram сообщил, что пропустит Евро-2020:

«Мы с медицинским штабом клуба решили сделать дополнительную операцию на моем колене. Мне грустно, что я пропущу Евро-2020. Впервые за много лет буду болельщиком, который поддерживает свою страну из дома. Надеюсь, мы выиграем турнир! Также надеюсь, что в новом сезоне смогу играть в присутствии болельщиков, я очень скучаю по ним! Спасибо за поддержку в этом трудном сезоне, и берегите себя!»

Аарон Уан-Биссака, Англия

Для многих англичан отношения Аарона Уан-Биссаки со сборной являются главной загадкой последних нескольких лет. Основной правый защитник «Манчестер Юнайтед» и один из лучших игроков на своей позиции во всей АПЛ не сыграл ни одного матча за национальную команду.

Более того, Уан-Биссака ни разу не получал вызова в сборную от Гарета Саутгейта. На этой позиции у главного тренера есть Трент Александр-Арнольд, Рис Джеймс, Кайл Уокер и Киран Триппьер. Правый защитник «Манчестер Юнайтед» раздумывает об игре за сборную своей исторической родины — ДР Конго. На Евро-2020 Уан-Биссака снова не попал, поэтому ему стоит надеяться на провал команды и увольнение Саутгейта, если он еще планирует связать свою международную карьеру со сборной Англии.

Ханс Хатебур, Голландия

Правый защитник «Аталанты» дебютировал в сборной Голландии три года назад, но только в 2020-м плотно закрепился в обойме национальной команды. Восемь из 11 матчей за голландскую сборную Хатебур провел осенью минувшего года. Последний сбор латераль пропустил из-за травмы лодыжки. По той же причине он три месяца не играл за «Аталанту». Вернувшись под конец сезона, Хатебур не смог наиграть на вызов на Евро-2020.

Серхио Рамос и Дани Карвахаль, Испания

Заявка сборной Испании удивила отсутствием футболистов мадридского «Реала». Бывшему главному тренеру «Барселоны», а ныне наставнику сборной Испании Луису Энрике пришлось оправдываться перед журналистами.

«Если бы Карвахаль и Рамос были в состоянии играть, они были бы в списке. Я понимаю, каждый клуб хочет, чтобы его футболисты были представлены в сборной, но клубы также просят не вызывать футболистов из-за расписания. Их нет из-за травм», — сказал Луис Энрике.

Виргил ван Дейк, Голландия

Капитан сборной Голландии очень рано закончил сезон. На 11-й минуте мерсисайдского дерби с «Эвертоном» (2:2) в 5-м туре АПЛ ван Дейк столкнулся с вратарем «ирисок» Джорданом Пикфордом. Пикфорд отделался легким испугом, а вот голландский защитник «Ливерпуля» порвал крестообразную связку колена. Ван Дейк не появлялся на поле с 17 октября, и ждать его возвращения стоит только в следующем сезоне.

Дайот Упамекано, Франция

Новоиспеченный защитник «Баварии» Дайот Упамекано тоже не поедет на Евро-2020. В сентябре прошлого года 22-летний француз дебютировал за главную команду страны и забил уже во второй игре. Центральный защитник поразил ворота Хорватии (4:2) в матче Лиги наций. Но выбор в сборной Франции очень велик, на позиции Упамекано много талантливых игроков, из-за которых бывшему футболисту «Лейпцига» придется начать подготовку к новому сезону раньше, чем он планировал.

Тео Эрнандес, Франция

Не пригодившийся в «Реале» Тео Эрнандес заново раскрылся в «Милане». В прошлом сезоне француз практически в одиночку тащил мертвый «Милан», забивая и раздавая больше полузащитников и нападающих (6+5). В нынешнем сезоне Эрнандес сохранил высокий уровень игры (7+6), но вызов в сборную не получил. Дидье Дешам предпочел Тео его старшего брата Люку из «Баварии» и Люку Диня из «Эвертона».

Эдуардо Камавинга, Франция

За 18-летним полузащитником «Ренна» уже второй год охотятся топ-клубы, в особенности «Реал». В сентябре Камавинга дебютировал в первой сборной в игре Лиги наций с Хорватией (4:2). Спустя месяц молодой француз забил гол в товарищеском матче с Украиной (7:1) ударом через себя. В марте Камавинга попал в сборную, но всего лишь в молодежную. Сейчас весенний сценарий повторился: лидер «Ренна» будет помогать сборной U21 выиграть Евро, а старшие товарищи попробуют взять титул без него.

Сауль Ньигес, Испания

Международная карьера Сауля складывается намного хуже, чем у многих менее талантливых футболистов. Его связка с Коке могла стать заменой Хави и Андресу Иньесте в сборной, но в итоге оба играют в главной команде страны с переменным успехом. Коке попал на Евро-2020, а его более молодой одноклубник продолжит празднование чемпионства «Атлетико».

Джеймс Мэддисон, Англия

Невызов Мэддисона в сборную Англии — очередной показатель конкуренции в стране родоначальников футбола. Схожий функционал на поле у победителя Лиги чемпионов Мэйсона Маунта и у капитана «Астон Виллы» Джека Грилиша. Хавбек «Лестера» провел отличный сезон, набрав 15 очков по системе «гол+пас». Интерес к Мэддисону проявляет «Манчестер Юнайтед», а вот Гарет Саутгейт игнорирует игру обладателя Кубка Англии.

Педру Нету, Португалия

Болельщики «Вулверхэмптона» признали 21-летнего вингера Педру Нету лучшим игроком команды в минувшем сезоне. Вундеркинд набрал более 70% голосов. В сборной на успехи Нету тоже обратили внимание. Португалец отметился забитым мячом в дебютной игре за национальную команду (победа 7:0 над Андоррой). К сожалению, из-за травмы коленной чашечки он пропустит Евро-2020.

Ансу Фати, Испания

Одно из главных испанских дарований последних лет пропустит Евро-2020 из-за травмы. Вингер «Барселоны» провел всего десять встреч в сезоне, забив пять раз и отдав четыре голевые передачи. В перерыве матча 9-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (5:2) главный тренер Роналд Куман поменял Фати из-за повреждения. Как оказалось позже, молодой игрок порвал мениск и потратил на реабилитацию остаток сезона.

Марко Ройс, Германия

Хрустальный капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс последовал примеру бывшего одноклубника по менхенгладбахской «Боруссии» тер Штегена и рассказал о своем решении пропустить чемпионат Европы в Instagram:

«После сложного, изматывающего и, к счастью, удачного сезона мы вместе с Йоахимом Левом решили, что мне не стоит ехать на чемпионат Европы. Это решение было для меня очень трудным, потому что я всегда рад выступать за свою страну. Но после напряженного года я решил дать своему телу время на восстановление. Я воспользуюсь перерывом, чтобы начать новый сезон с новыми силами. Желаю Йогги и нашей сборной всего наилучшего на чемпионате Европы. Я буду болеть за команду, скрестив пальцы».

Златан Ибрагимович, Швеция

В марте 39-летний нападающий «Милана» обрадовал шведских болельщиков своим возвращением в сборную спустя четыре года. Ибрагимович принял участие в двух матчах отборочного турнира к чемпионату мира-2022. Форвард отметился голевой передачей в каждой из встреч и помог Швеции одержать победы над Грузией (1:0) и Косово (3:0). Ветеран хотел поехать на Евро-2020, но из-за травмы колена, полученной в игре 35-го тура серии А с «Ювентусом» (3:0), пропустил остаток клубного сезона и решил продолжить лечение летом.

Федор Смолов, Россия

Нападающий «Локомотива» набрал неплохую форму во второй части сезона. После зимнего перерыва у Смолова восемь мячей и четыре ассиста в 12 играх. Смолов помог подняться «Локомотиву» на третью строчку в чемпионате и выиграть национальный Кубок. Тем не менее успехов форварда хватило только на попадание в дополнительный список из семи футболистов, которые должны были подстраховать в случае травм кого-то из приглашенных на сбор.

Сам Смолов отрегировал на это решение довольно болезненно, опубликовав после финала Кубка пост в Instagram c фразой «Они не ставят на меня, но я вз*** их».