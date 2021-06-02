Лунев, Самошников, Евгеньев или Фомин? Кого Черчесов не включит в заявку на Евро

Тренеру нужно определить троих лишних.

Сборная России провела заключительный матч перед формированием итоговой заявки на Евро — ничья с Польшей (1:1). Состав российской команды и скамейка запасных примерно дали понять, кого Станислав Черчесов не возьмет на турнир. Изначально тренер вызвал на сбор в Австрии 30 футболистов, из которых требовалось оставить 26. Из-за болезни Арсена Захаряна (ангина), Черчесову исключит из состава троих.

Во Вроцлаве в запас не попали Илья Самошников, Андрей Лунев, Роман Евгеньев, Даниил Фомин, Марио Фернандес и Денис Черышев. Двое последних из-за повреждений тренируются с ограничениями, но Черчесов рассчитывает на их возвращение к старту на Евро.

Непонятная травма у Самошникова, который пожаловался на боль в бедре и из-за повреждения пропустит примерно неделю. Поэтому против Польши Черчесов поставил слева в защите Далера Кузяева, а Жирков вышел на замену после часа игры. Сомнительно, что тренер возьмет на турнир Самошникова, который пока не провел ни одной встречи за национальную команду и находится не в лучшем функциональном состоянии. На предыдущем сборе Илья тоже только тренировался, а матчи смотрел с трибуны.

Шунин ожидаемо начал матч в старте, а вот замена вратаря на 63-й минуте на Матвея Сафонова — очевидный сигнал, что молодой голкипер останется в обойме. Это была дебютная игра краснодарца в сборной. Отцепить Черчесову придется Лунева или Дюпина. Голкипер «Зенита» не попал в заявку во Вроцлаве, что тоже можно расценить как сигнал — в роли третьего номера на Евро поедет Дюпин.

Третьего лишнего в сборной определить тяжелее — очевидного кандидата нет. Это может быть и Денис Макаров, который еще ни разу не выступал за главную команду страны, но при этом в Польше оказался в заявке.

Не попал туда Даниил Фомин, хотя в марте выходил в старте во встрече отбора на ЧМ-2022 с Мальтой. Черчесов дал игровое время молодому Мухину — его тренер видит сменщиком Оздоева, а в запасе остался Баринов. Кажется, Фомину при таком раскладе нет места в заявке на Евро.

Звучит Гимн России ?? pic.twitter.com/y5zBTQO1xx — Сборная России (@TeamRussia) June 1, 2021

Роман Евгеньев тоже не попал в запас на игру с поляками, но с учетом схемы в три защитника сомнительно, что Черчесов поедет на Евро с одним запасным центральным защитником: во Вроцлаве на замену вышел Дивеев. При такой схеме нужны пять исполнителей на случай травм кого-то из основной тройки и вряд ли Черчесов станет рисковать или менять схему за пару недель до турнира.

Итоговую заявку на Евро-2020 штаб сборной должен подготовить и отправить в УЕФА в 00.00 по среднеевропейскому времени в ночь на среду. Официально итоговый список игроков будет объявлен в 10.00 в прямом эфире «Матч ТВ».