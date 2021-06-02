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«Порадовали отношение к игре и реакция на пропущенный гол». Главные слова Черчесова после матча с Польшей

Авторы:

Севастиан Терлецкий
Максим Алланазаров
Сегодня, 01:35
1 июня. Вроцлав. Польша — Россия — 1:1. Рифат Жемалетдинов. Фото Reuters
1 июня. Вроцлав. Польша — Россия — 1:1. Рифат Жемалетдинов. Фото Reuters
Теги:
Главный тренер сборной России — о результате и составе на Евро-2020.
Польша — Россия
1&nbsp;июня. Вроцлав. Польша&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 1:1. В&nbsp;игре Федор Кудряшов.Черчесов показал команду. Но надо прибавлять

О результате матча

— Любую игру хотим выиграть. Понравилась реакция на пропущенный гол. Не стали отходить от своего плана, забили хороший гол. Доволен отношением к игре, команда действовала компактно несмотря на тяжелые тренировки. Были эпизоды, когда мы отдавали инициативу. Выполнили все, что запланировали.

О тех, кто не попал в заявку на матч

— Сегодня не было не только Самошникова, Евгеньева и Лунева, но еще и Фомина. Это ни о чем не говорит, ничего не значит.

Станислав Черчесов и&nbsp;Мирослав Ромащенко.Лунев, Самошников, Евгеньев или Фомин? Кого Черчесов не включит в заявку на Евро

О пропущенном голе

— Я его не видел, так как отвернулся. Когда посмотрю, смогу ответить на этот вопрос. Польша — добротная, крепкая команда, но по этой игре их силу оценить нельзя, так как не было нескольких ведущих футболистов.

Выводы по матчу

— Главное — нет травм. Но и отношение к игре, и реакция на пропущенный гол порадовали. То, что хотели, мы выполнили. На чемпионате Европы темп будет еще выше, это понятно.

Про схему с «ромбом»

— Мы играли против определенного соперника, мы знали, что они будут так действовать. Против такой системы «ромб» — правильный выбор. Под сборную Болгарии выберем определенную систему.

1&nbsp;июня. Вроцлав. Польша&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 1:1. Бывшие партнеры по&nbsp;московскому &laquo;Локомотиву&raquo; Гжегож Крыховяк и&nbsp;Алексей Миранчук.

Почему заменили Семенова

— Заменили Андрея из-за желтой карточки.

О лучшем сочетании в обороне

— Нужно пересмотреть матч, так как эмоции тут могут помешать. После игры сядем, посмотрим и всем всё расскажем.

Об итоговом составе на Евро

— У нас еще 50 минут, чтобы определиться. Но, повторюсь, до 12 июня у нас есть время сделать замены. Илья Самошников будет отсутствовать примерно неделю из-за травмы.

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