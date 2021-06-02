«Порадовали отношение к игре и реакция на пропущенный гол». Главные слова Черчесова после матча с Польшей
О результате матча
— Любую игру хотим выиграть. Понравилась реакция на пропущенный гол. Не стали отходить от своего плана, забили хороший гол. Доволен отношением к игре, команда действовала компактно несмотря на тяжелые тренировки. Были эпизоды, когда мы отдавали инициативу. Выполнили все, что запланировали.
О тех, кто не попал в заявку на матч
— Сегодня не было не только Самошникова, Евгеньева и Лунева, но еще и Фомина. Это ни о чем не говорит, ничего не значит.
О пропущенном голе
— Я его не видел, так как отвернулся. Когда посмотрю, смогу ответить на этот вопрос. Польша — добротная, крепкая команда, но по этой игре их силу оценить нельзя, так как не было нескольких ведущих футболистов.
Выводы по матчу
— Главное — нет травм. Но и отношение к игре, и реакция на пропущенный гол порадовали. То, что хотели, мы выполнили. На чемпионате Европы темп будет еще выше, это понятно.
Про схему с «ромбом»
— Мы играли против определенного соперника, мы знали, что они будут так действовать. Против такой системы «ромб» — правильный выбор. Под сборную Болгарии выберем определенную систему.
Почему заменили Семенова
— Заменили Андрея из-за желтой карточки.
О лучшем сочетании в обороне
— Нужно пересмотреть матч, так как эмоции тут могут помешать. После игры сядем, посмотрим и всем всё расскажем.
Об итоговом составе на Евро
— У нас еще 50 минут, чтобы определиться. Но, повторюсь, до 12 июня у нас есть время сделать замены. Илья Самошников будет отсутствовать примерно неделю из-за травмы.
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