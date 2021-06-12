«Датскую команду запомнят больше, чем победителя Евро». Футбольный мир с Эриксеном

Реакция на случившееся с Кристианом Эриксеном.

Полузащитник сборной Дании потерял сознание во время матча Евро-2020 с Финляндией в Копенгагене, врачи делали ему массаж сердца прямо на поле.

Встреча была прервана в конце первого тайма, датчанина в сознании увезли в больницу, его состоянии стабилизировалось.

Происходившее на поле в Копенгагене выглядело страшно, и видео, на котором было показано, как почувствовавший себя плохо футболист теряет сознание, оперативно удалялось из всех соцсетей.

Случившееся с Кристианом Эриксеном затмило футбол. Точнее, весь футбольный мир был с лучшим игроком датской сборной.

Goodness me, this looks truly awful. — Gary Lineker ? (@GaryLineker) June 12, 2021

«Боже мой, это выглядит действительно ужасно», — написал известный в прошлом игрок сборной Англии, а ныне телевизионный эксперт Гари Линекер.

All of our thoughts are with Christian Eriksen and his family. ?? ? — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 12, 2021

«Все наши мысли с Кристианом Эриксенем и его семьей», — отреагировал на случившееся с бывшим игроком «шпор» Twitter «Тоттенхэма».

Наши мысли с Кристианом Эриксеном, сборной Дании и итальянским «Интером». Надеемся, что всё обойдётся.#EURO2020 — Сборная России (@TeamRussia) June 12, 2021

Поддержала звезду нашего соперника по групповому турниру и сборная России: «Наши мысли с Кристианом Эриксеном, сборной Дании и итальянским «Интером». Надеемся, что все обойдется».

Our thoughts are with you, Christian Eriksen. Stay strong!!! pic.twitter.com/CtqhXD9wQA — Eredivisie (@eredivisie) June 12, 2021

«Наши мысли с тобой! Оставайся сильным», — говорится в сообщении голландской лиги, где Эриксен выступал за «Аякс».

Christian Eriksen er v?gen og er til yderligere unders?gelser p? Rigshospitalet.



Kampen er midlertidigt udsat. Ny melding kommer kl. 19.45. — DBU — En Del Af Noget St?rre (@DBUfodbold) June 12, 2021

Естественно, всех обнадежили фото, на которых видно, что Эриксен покидал поле на носилках, находясь в сознании. И чуть позже Датский футбольный союз подтвердил: «Кристиан Эриксен в сознании и должен пройти обследование в госпитале. Матч временно отложен».

This photo makes me happy. Get well soon #Eriksen pic.twitter.com/2yb6NAyKub — Asheem (@sarcasheem) June 12, 2021

Многие отмечают, как оперативно среагировал на случившееся и потом остановил игру английский арбитр Энтони Тэйлор.

Massive respect to Simon Kj?r, he made sure that Eriksen didn't swallow his tongue when he was unconscious, made sure he was in the right position, got the squad to surround Eriksen so the media didn't continue filming him and made sure Eriksen's wife was comforted.



Hero. ??? pic.twitter.com/QzsyLsnpdC — FutbolBible (@FutbolBible) June 12, 2021

«Большое уважение к Симону Кьеру. Он позаботился о том, чтобы Эриксен не проглотил свой язык, когда был без сознания, убедился, что он находится в правильном положении, заставил команду окружить Эриксена, чтобы СМИ не продолжали снимать его, и поддержал жену Эриксена. Герой», — отметил популярный ресурс FutbolBible.

?? Finland fans: «Christian»

?? Denmark fans: «Eriksen»



Fans still inside the stadium are chanting @ChrisEriksen8's name together. ?

pic.twitter.com/djUgg4pS1Q — talkSPORT (@talkSPORT) June 12, 2021

Случившееся объединило и болельщиков. Датчане и финны устроили перекличку. Одни скандировали «Кристиан», а другие — «Эриксен».

А вот какие комментарии оставляли пользователи Сети и сайта «Спорт-Экспресс».

SO4NYIBOSTO4NYI: «То, что сделали Къяер и в целом сборные Дании и Финляндии — вот это настоящий #fairplay, который должен стать настоящим примером единства в футболе. Обеим сборным по 3 очка».

Criesinspanish8: «Болельщики Финляндии, которые передали флаг для того, чтобы прикрыть Эриксена, его команда, которая закрыла его живой стеной, вся Европа, которая молится за его здоровье... Я чувствую связь со всеми этими людьми, и это необыкновенное ощущение».

vasanth_TR: «Дания — герои. Их действия сегодня были тем, что мы все запомним надолго. Больше, чем того, кто выиграет Евро».

Loden: «Дай Бог здоровья Кристиану! Чемп Европы. Непонятно, как спецтехнике выехать на поле не предусмотрели».

SergeyKa: «Здоровья Кристиану... Взгляд у него был... его просто не было. Даже на втором фото это видно».

Дон_Румата: «Главную свою победу на Евро Дания уже одержала. Жив».