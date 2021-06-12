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«Датскую команду запомнят больше, чем победителя Евро». Футбольный мир с Эриксеном

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 21:40
12 июня. Копенгаген. Болельщики сборной Дании. Фото AFP
12 июня. Копенгаген. Болельщики сборной Дании. Фото AFP
Теги:
Реакция на случившееся с Кристианом Эриксеном.
Кристиан Эриксен в&nbsp;сознании на&nbsp;носилках покидает поле.Жуткая трагедия в Копенгагене. Эриксена увезли в реанимацию, матч Дания — Финляндия прерван

Полузащитник сборной Дании потерял сознание во время матча Евро-2020 с Финляндией в Копенгагене, врачи делали ему массаж сердца прямо на поле.

Встреча была прервана в конце первого тайма, датчанина в сознании увезли в больницу, его состоянии стабилизировалось.

Происходившее на поле в Копенгагене выглядело страшно, и видео, на котором было показано, как почувствовавший себя плохо футболист теряет сознание, оперативно удалялось из всех соцсетей.

Случившееся с Кристианом Эриксеном затмило футбол. Точнее, весь футбольный мир был с лучшим игроком датской сборной.

«Боже мой, это выглядит действительно ужасно», — написал известный в прошлом игрок сборной Англии, а ныне телевизионный эксперт Гари Линекер.

«Все наши мысли с Кристианом Эриксенем и его семьей», — отреагировал на случившееся с бывшим игроком «шпор» Twitter «Тоттенхэма».

Поддержала звезду нашего соперника по групповому турниру и сборная России: «Наши мысли с Кристианом Эриксеном, сборной Дании и итальянским «Интером». Надеемся, что все обойдется».

«Наши мысли с тобой! Оставайся сильным», — говорится в сообщении голландской лиги, где Эриксен выступал за «Аякс».

Естественно, всех обнадежили фото, на которых видно, что Эриксен покидал поле на носилках, находясь в сознании. И чуть позже Датский футбольный союз подтвердил: «Кристиан Эриксен в сознании и должен пройти обследование в госпитале. Матч временно отложен».

Многие отмечают, как оперативно среагировал на случившееся и потом остановил игру английский арбитр Энтони Тэйлор.

«Большое уважение к Симону Кьеру. Он позаботился о том, чтобы Эриксен не проглотил свой язык, когда был без сознания, убедился, что он находится в правильном положении, заставил команду окружить Эриксена, чтобы СМИ не продолжали снимать его, и поддержал жену Эриксена. Герой», — отметил популярный ресурс FutbolBible.

Случившееся объединило и болельщиков. Датчане и финны устроили перекличку. Одни скандировали «Кристиан», а другие — «Эриксен».

12&nbsp;июня. Копенгаген. Дания&nbsp;&mdash; Финляндия. Кристиан Эриксен потерял сознание во&nbsp;время матча.

А вот какие комментарии оставляли пользователи Сети и сайта «Спорт-Экспресс».

SO4NYIBOSTO4NYI: «То, что сделали Къяер и в целом сборные Дании и Финляндии — вот это настоящий #fairplay, который должен стать настоящим примером единства в футболе. Обеим сборным по 3 очка».

Criesinspanish8: «Болельщики Финляндии, которые передали флаг для того, чтобы прикрыть Эриксена, его команда, которая закрыла его живой стеной, вся Европа, которая молится за его здоровье... Я чувствую связь со всеми этими людьми, и это необыкновенное ощущение».

vasanth_TR: «Дания — герои. Их действия сегодня были тем, что мы все запомним надолго. Больше, чем того, кто выиграет Евро».

Loden: «Дай Бог здоровья Кристиану! Чемп Европы. Непонятно, как спецтехнике выехать на поле не предусмотрели».

SergeyKa: «Здоровья Кристиану... Взгляд у него был... его просто не было. Даже на втором фото это видно».

Дон_Румата: «Главную свою победу на Евро Дания уже одержала. Жив».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 1
Россия 0
1-й тайм

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64

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