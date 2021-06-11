У кого форма самая красивая?

Евро-2020, вынужденно опоздавший на год, наконец-то стартует. Церемония открытия и первый матч Турция — Италия состоятся уже сегодня вечером, а пока есть время оценить, в чем сборные будут играть на этом уникальном турнире, объединившем в себе всю Европу.

Группа А

Турция

Турки специально увеличили размеры полумесяца и звезды, чтобы подчеркнуть страсть к футболу в стране. Плюс добавили фирменную красную полосу на домашнюю форму и интересный эффект отпечатка пальца на гостевую.

Форма сборной Турции.

Италия

Итальянцы, как известные законодатели мод, естественно добавили на домашнюю форму стильный принт. Гостевая же выглядит настолько базово, насколько это возможно. Причем такой шаблон мы увидим на Евро еще не раз.

Форма сборной Италии.

Уэльс

Форма выполнена в цветах герба известного революционера Оуайна Глиндура, который в 1400 году поднял всенародное валлийское восстание против короля Англии Генриха IV. Эта маленькая сборная уже известная своей дерзостью, и кто знает, с кого она снимет корону на этом чемпионате Европы.

Форма сборной Уэльса.

Швейцария

Швейцарцы все сделали в строгом стиле. Тонкие горизонтальные полоски выглядят интересно, но вряд ли кто-то увидит их кроме как на этой картинке. А гостевая форма выполнена как раз по тому шаблону, о котором речь шла в сборной Италии.

Форма сборной Швейцарии.

Группа B

Дания

Датчане использовали фирменную полоску на плечах, а если вы хорошенько приглядитесь, увидите на груди принт со звуковой волной. И это не просто красивость, а визуализация гимна страны в исполнении фанатов. Задумка — огонь.

Форма сборной Дании.

Финляндия

Случайно включив матч, сразу станет ясно, что играет Финляндия. Форму с выделяющимся крестом в стиле национального флага ни с чем не спутаешь. Кстати, в гостевом варианте финны добавили нестандартную деталь — имитацию поло с пуговицами.

Форма сборной Финляндии.

Бельгия

Бельгийцам, возможно, удалось создать один из самых красивых комплектов формы Евро. Стильные черные и красные мазки кистью и желтые детали. Все под цвет флага.

Форма сборной Бельгии.

Россия

Надо ли что-то говорить о форме сборной России, если все и так ее видели и не раз? Хотя, вот вам интересная деталь — в Англии провели опрос на тему того, у кого получилась самая красивая экипировка. Первое место заняли итальянцы, а вот на втором — гостевой комплект россиян. Англичанам пришлись по душе контрастные горизонтальные полосы на груди в точном соответствии с флагом РФ.

Форма сборной России.

Группа C

Голландия

Голландия и Бельгия — страны-соседи, наверное этим и объясняется то, что голландская форма тоже получилась красивой. Домашний комплект с мозаикой в виде льва — символа сборной — тот случай, когда хотелось бы раздобыть футболку себе в коллекцию.

Форма сборной Голландии.

Украина

Форму сборной Украины не обсудил только ленивый. Размещение на груди карты страны вместе с Крымом и провокационным лозунгом вызвало бурю эмоций и возмущения в России и привлекло внимание УЕФА. Украина однозначно берет первое место если не из-за красоты формы, то точно из-за уровня резонанса, который она вызвала.

Форма сборной Украины.

Австрия

Австрийцы могли бы быть похожи на большие бегающие клубники, если бы в трансляции можно было увидеть детали. А на самом деле это все является отсылкой к стилю ар-нуво. С гостевым вариантом производитель снова не стал заморачиваться, но, хотя бы, сделал его черным.

Форма сборной Австрии.

Северная Македония

Македонцы по тем или иным причинам не меняют дизайн своей формы уже несколько лет. Перед вами хорошо знакомые лучи, расходящиеся от эмблемы в разные стороны.

Форма сборной Македонии.

Группа D

Англия

Англичане не любят экспериментов с домашним комплектом, в котором от белой футболки практически ничего не отвлекает. А в гостевом варианте был выбран очень приятный лазурный синий с замысловатым принтом.

Форма сборной Англии.

Хорватия

Когда-нибудь хорваты шокируют весь мир, представив форму без фирменной шашечки, но это случится не сегодня. Зато в гостевом варианте они, что называется, позволили себе немного пошалить.

Форма сборной Хорватии.

Шотландия

На темно-синюю домашнюю форму Шотландия добавила горизонтальные полосы, которые выглядят так, словно краска растеклась из-за пролитой воды. Но главное, не поплыть в играх со сложными соперниками по группе.

Форма сборной Шотландии.

Чехия

И домашний и гостевой комплекты сборной Чехии выполнены в совершенно минималистичном виде. Говорят, что в первом случае едва заметный принт отсылает к листьям липы, но читается это с большим трудом.

Форма сборной Чехии.

Группа E

Испания

Испанцы в этот раз сделали форму с пиксельным принтом в честь национального флага, который изначально был нарисован вручную на холсте. Довольно оригинально.

Форма сборной Испании.

Швеция

Шведы, как обычно, будут играть в желтой домашней форме, а вот гостевой комплект с тонкими вертикальными полосками выглядит солидно. Похож на какой-нибудь премиальный матрас из Икеи, если бы шведы вдруг решили делать их темными.

Форма сборной Швеции.

Польша

У поляков все просто. Домашняя форма белая с красным, гостевая — наоборот, красная с белым. Ну и довольно крупный герб по центру футболки.

Форма сборной Польши.

Словакия

Словаки попытались блеснуть стилем. На гостевом комплекте фантазия отдохнула, зато домашний представляет собой яркое зрелище.

Форма сборной Словакии.

Группа F

Венгрия

Графический дизайн на форме венгров вдохновлен волнами Дуная — одной из главных достопримечательностей страны. На деле же джерси выглядит как будто застиранной. Сомнительное решение с точки зрения красоты.

Форма сборной Венгрии.

Португалия

Криштиану Роналду попытается завоевать очередной трофей в рубиново-красной футболке и зеленых шортах домашнего комплекта. А гостевая является такой же, в которой португальцы выигрывали Лигу наций. Возможно, это поможет действующим чемпионам Европы защитить титул.

Форма сборной Португалии.

Франция

Франция ценит победные традиции, поэтому возвращает на форму горизонтальную красную полосу, как на чемпионате мира 1998 года, который «трехцветные» выиграли. В 2018-м в России, как помните, команда Дидье Дешама тоже выглядела стильно и по-чемпионски.

Форма сборной Франции.

Германия

Новый дизайн формы сборной Германии «отражает открытость и единство современной нации во всем ее разнообразии». Для немцев производитель вручную нарисовал принт и перенес на ткань. Что касается гостевого комплекта, то это просто и гениально. Черный цвет на ней доминирует настолько, что перед ним не устояли даже логотипы производителя и федерации. Но согласитесь, выглядит очень круто.