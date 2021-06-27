Вратарь сборной Украины Пятов: «Мы должны проходить Швецию. Другого варианта у нас нет»
Голкипер сборной Украины Андрей Пятов рассказал об ожиданиях от матча со Швецией в 1/8 финала Евро.
«Это уже 1/8 финала чемпионата Европы. Команды отдают все силы. Нельзя говорить о каких-то шансах. Да, на бумаге кто-то из двух команд фаворит, но на поле все меняется. По поводу пенальти — конечно отрабатываем. Это неотъемлемая часть футбола, нужно быть готовым.
Мандраж всегда есть. Мы понимаем, насколько завтра ответственный матч и благодаря чему мы можем в нем сыграть», — сказал Пятов на YouTube-канал УАФ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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