Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» оценил игру вратаря Матвея Сафонова, который свои первые официальные матчи за сборную России провел в рамках чемпионата Европы.

— Когда ваш «Ахмат» уже далеко не самой ранней весной накидал «Краснодару» пять безответных голов, а Сафонов в том матче вернулся после непростой травмы — могли себе представить, что Матвей выйдет на Евро в роли основного вратаря?

— Не мог себе этого представить, даже когда его взяли на Евро третьим вратарем. Если посмотрите модельные характеристики вратарей во всех командах, Сафонову нужно во многом прибавить. Да, одаренный парень, но есть еще очень много компонентов игры, качеств, в которых ему нужно работать над собой.

Видели, как его датчане буквально вминали в ворота? Пока Матвей еще не умеет навязывать в штрафной ту борьбу, принимать правильные решения, когда соперники будут от него отлетать. Плюс к тому все равно нельзя убирать психологическое давление, когда ты дебютируешь в официальных матчах сборной прямо на Евро, — оно не может не сказываться.

Наконец, эмоциональное потрясение. Во время чемпионата у парня рождается первый ребенок. По-любому, это стресс, и ни один человек на его месте не смог бы сконцентрироваться на одном футболе. А вратари и без того все время в этом стрессе находятся. Не говорю, что Сафонов грубо ошибался — но ощущения уверенности от него не исходило.

22-летний Сафонов провел на Евро два матча — с финнами (1:0) и с датчанами (1:4). Сборная России заняла четвертое место в группе и не вышла в плей-офф.

Полное интервью с Талалаевым читайте — здесь