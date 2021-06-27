Талалаев — об ошибке Зобнина: «Если нам не нравится примитивный футбол, то мы должны его поддержать»
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» высказался об ошибке Романа Зобнина, после которой датчане забили второй гол в ворота сборной России в решающем матче за выход из группы чемпионата Европы.
— В такой ситуации защищал бы своего футболиста, — сказал Талалаев. — Если нам не нравится примитивный футбол, когда футболисты просто выбивают мяч в аут или куда подальше, — значит, мы должны его поддержать. Тот же Дивеев в первом тайме бил в одно касание в пяти моментах, когда можно было принять мяч и покатить его в созидание. При этом счет был 0:0, и мы имели шансы.
Когда опорный полузащитник сохраняет мяч, не желая его терять, для тренера всегда бывает парадокс. Если делить поле на три равные части, то на границе между первой и второй зонами от своих ворот большинство тренеров говорят, что должна быть математика: или ты играешь вперед, или надежно отыгрываешь назад в одно-два касания.
Зобнин затянул момент, дав возможность сопернику подготовиться к этому прессингу. После чего и сделал эту чудовищную ошибку. Но каждый болельщик должен для себя определиться. Если вы обвиняете Зобнина не за качество паса, а за саму его идею — значит, вы сторонники примитивного футбола. Если вы одобряете Зобнина и призываете держать мяч на своей трети поля — тогда надо понимать уровень сопротивления. На вас выходят в прессинг игроки чемпионата Италии, Германии.
Если мы хотим играть в футбол, то по-любому будем иногда в таких ситуациях ошибаться, и это надо терпеть. Если же будем бить вперед, то не надо претендовать на то, чтобы с Бельгией выйти на другой уровень футбола. На сегодня это главный выбор, который стоит перед любым тренером.
21 июня сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершился разгромным поражением россиян со счетом 1:4.
Российская команда заняла последнее место в группе и завершила выступления на турнире.
Полное интервью с Талалаевым читайте — здесь
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю