Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» высказался об ошибке Романа Зобнина, после которой датчане забили второй гол в ворота сборной России в решающем матче за выход из группы чемпионата Европы.

— В такой ситуации защищал бы своего футболиста, — сказал Талалаев. — Если нам не нравится примитивный футбол, когда футболисты просто выбивают мяч в аут или куда подальше, — значит, мы должны его поддержать. Тот же Дивеев в первом тайме бил в одно касание в пяти моментах, когда можно было принять мяч и покатить его в созидание. При этом счет был 0:0, и мы имели шансы.

Когда опорный полузащитник сохраняет мяч, не желая его терять, для тренера всегда бывает парадокс. Если делить поле на три равные части, то на границе между первой и второй зонами от своих ворот большинство тренеров говорят, что должна быть математика: или ты играешь вперед, или надежно отыгрываешь назад в одно-два касания.

Зобнин затянул момент, дав возможность сопернику подготовиться к этому прессингу. После чего и сделал эту чудовищную ошибку. Но каждый болельщик должен для себя определиться. Если вы обвиняете Зобнина не за качество паса, а за саму его идею — значит, вы сторонники примитивного футбола. Если вы одобряете Зобнина и призываете держать мяч на своей трети поля — тогда надо понимать уровень сопротивления. На вас выходят в прессинг игроки чемпионата Италии, Германии.

Если мы хотим играть в футбол, то по-любому будем иногда в таких ситуациях ошибаться, и это надо терпеть. Если же будем бить вперед, то не надо претендовать на то, чтобы с Бельгией выйти на другой уровень футбола. На сегодня это главный выбор, который стоит перед любым тренером.

21 июня сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершился разгромным поражением россиян со счетом 1:4.

Российская команда заняла последнее место в группе и завершила выступления на турнире.

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