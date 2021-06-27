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Талалаев — об ошибке Зобнина: «Если нам не нравится примитивный футбол, то мы должны его поддержать»

13:55
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» высказался об ошибке Романа Зобнина, после которой датчане забили второй гол в ворота сборной России в решающем матче за выход из группы чемпионата Европы.

— В такой ситуации защищал бы своего футболиста, — сказал Талалаев. — Если нам не нравится примитивный футбол, когда футболисты просто выбивают мяч в аут или куда подальше, — значит, мы должны его поддержать. Тот же Дивеев в первом тайме бил в одно касание в пяти моментах, когда можно было принять мяч и покатить его в созидание. При этом счет был 0:0, и мы имели шансы.

Когда опорный полузащитник сохраняет мяч, не желая его терять, для тренера всегда бывает парадокс. Если делить поле на три равные части, то на границе между первой и второй зонами от своих ворот большинство тренеров говорят, что должна быть математика: или ты играешь вперед, или надежно отыгрываешь назад в одно-два касания.

Зобнин затянул момент, дав возможность сопернику подготовиться к этому прессингу. После чего и сделал эту чудовищную ошибку. Но каждый болельщик должен для себя определиться. Если вы обвиняете Зобнина не за качество паса, а за саму его идею — значит, вы сторонники примитивного футбола. Если вы одобряете Зобнина и призываете держать мяч на своей трети поля — тогда надо понимать уровень сопротивления. На вас выходят в прессинг игроки чемпионата Италии, Германии.

Если мы хотим играть в футбол, то по-любому будем иногда в таких ситуациях ошибаться, и это надо терпеть. Если же будем бить вперед, то не надо претендовать на то, чтобы с Бельгией выйти на другой уровень футбола. На сегодня это главный выбор, который стоит перед любым тренером.

21 июня сборная России встретилась с национальной командой Дании. Матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы проходил на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершился разгромным поражением россиян со счетом 1:4.

Российская команда заняла последнее место в группе и завершила выступления на турнире.

Полное интервью с Талалаевым читайте — здесь

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Нидерланды
Чехия

П1

35%

1.65

Обе забьют - да

26%

1.84

Ф2 (+1)

16%

1.80
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Бельгия
Португалия

П1

34%

2.43

Обе забьют - да

22%

1.82

X2

15%

1.63
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Италия 2
Австрия 1
Матч завершен (ДВ)

П1

40%

1.53

ИТБ1 (1,5)

24%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.63

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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