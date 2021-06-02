Лунев, Самошников и Евгеньев останутся тренироваться со сборной России после объявления заявки на Евро

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что вратарь Андрей Лунев, а также защитники Илья Самошников и Роман Евгеньев останутся в расположении национальной команды, несмотря на то, что не попали в финальную заявку на Евро-2020.

«Ребята предупреждены, что будут дальше с нами тренироваться. УЕФА из-за ковидной ситуации разрешает до 12 числа, до первого матча производить какие-то замены в составе. Все остаются, они будут тренироваться. Жизнь нас уже научила: вечером игрок засыпает здоровым, а утром УЕФА приезжает, делает тесты — кто-то с ковидом. Где мы потом будем искать игроков?



Тем более, та работа, которую они провели в Австрии... Если мы дадим им несколько дней отдыха, то эта работа пойдет насмарку. Футболистам это некомфортно, с другой стороны, они чувствуют себя в коллективе хорошо. Еще раз с ними поговорю, чтобы у нас никаких трений не было. Понятно, выбор делать всегда сложно и по-тренерски, и по-человечески. Хотя, когда разговор идет о конкурентной среде, слово «человек» надо отодвигать в сторону», — сказал в эфире «Матч ТВ» Черчесов.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия в группе B сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

Заявка сборной России на чемпионат Европы