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Боярский — о составе сборной на Евро: «Все было решено давно. Но я не считаю Дюпина сильнее Лунева»

10:42
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Народный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал окончательный состав сборной России на Евро-2020.

«Думаю, все было решено давно. Матч с Польшей на окончательный состав никак не повлиял. Жалко, что Лунева не оказалось в заявке... Андрей — хороший вратарь, но это закономерно. Что касается слухов о переходе Дюпина в «Зенит», то я за. Но я не считаю Дюпина сильнее Лунева», — сказал Боярский «СЭ»

В заявку были внесены 26 футболистов. Из расширенного состава из 30 игроков (отдельно назывались еще 7 резервистов) в список не вошли четверо — вратарь Андрей Лунев («Зенит»), защитники Роман Евгеньев («Динамо») и Илья Самошников («Рубин»), а также полузащитник Арсен Захарян («Динамо»).

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия в группе B сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры