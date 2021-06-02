Сборная России объявила заявку на Евро-2020

Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы по футболу.

В заявку были внесены 26 футболистов. Из расширенного состава из 30 игроков (отдельно назывались еще 7 резервистов) в список не вошли четверо — вратарь Андрей Лунев («Зенит»), защитники Роман Евгеньев («Динамо») и Илья Самошников («Рубин»), а также полузащитник Арсен Захарян («Динамо»).

Состав сборной России на Евро-2020

Вратари: 1. Антон Шунин («Динамо»), 12. Юрий Дюпин («Рубин»), 16. Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: 14. Георгий Джикия («Спартак»), 2. Марио Фернандес, 3. Игорь Дивеев (оба — ЦСКА), 18. Юрий Жирков, 4. Вячеслав Караваев (оба — «Зенит»), 13. Федор Кудряшов («Антальяспор»), 5. Андрей Семенов («Ахмат»).

Полузащитники: 8. Дмитрий Баринов, 19. Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), 26. Максим Мухин (ЦСКА), 17. Александр Головин («Монако»), 21. Даниил Фомин («Динамо»), 11. Роман Зобнин («Спартак»), 20. Алексей Ионов («Краснодар»), 23. Далер Кузяев, 24. Андрей Мостовой, 7. Магомед Оздоев (все трое — «Зенит»), 25. Денис Макаров («Рубин»), 15. Алексей Миранчук («Аталанта»), 6. Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: 22. Артем Дзюба («Зенит»), 10. Антон Заболотный (ЦСКА), 9. Александр Соболев («Спартак»).

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия в группе B сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).